Rsu Lavazza: Flai Cgil primo sindacato in azienda

Riceviamo e pubblichiamo.

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu nello stabilimento Lavazza di Gattinara. La Flai Cgil si afferma primo sindacato nell’importante azienda alimentare della provincia di Vercelli, eleggendo 7 delegati sui 9 da assegnare ottenendo il 64% delle preferenze. Siamo di fronte a un importante risultato che vede la Flai mantenere la maggioranza all’interno della Rsu. Il merito va riconosciuto al lavoro svolto in questi anni, con determinazione e impegno, dai nostri delegati sindacali della Flai e anche all’affiancamento di nuove leve.



La Flai Cgil Vercelli e Valsesia ringrazia tutti i lavoratori per la fiducia manifestata ed esprime grande riconoscenza a tutti i candidati Flai per l’impegno profuso, a loro vanno i migliori auguri di buon lavoro e il sostegno di tutta la categoria per gli impegnativi compiti che li attendono.



«Il risultato ottenuto non può che renderci soddisfatti, commentano Enrico Pagnoni e Denis Vayr delle Flai Cgil Vercelli Valsesia-Piemonte. Il rinnovo della Rsu è sempre un passaggio rilevante di partecipazione e democrazia in tutte le aziende e questo importante risultato ci consegna anche una responsabilità che onoreremo con sempre maggiore determinazione negli impegni che ci attendono».