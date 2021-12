Vaccinazioni anti-covid per i più piccoli: il Piemonte apre le adesioni

Vaccini anti covid pediatrici: a partire da venerdì 10 dicembre, sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, si potranno effettuare le pre-adesioni per i bambini da 5 a 11 anni, circa 245mila sul territorio piemontese.

«Le scorte di vaccino Pfizer studiato per i più piccoli arriveranno dalla struttura commissariale il 15 dicembre - spiega il presidente della Regione, Alberto Cirio - e dal giorno dopo, 16 dicembre in Piemonte inizieranno le inoculazioni, presso hub specifici per i bambini, individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra se vaccinatore. Nei giorni successivi alla preadesione arriverà l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento».

»Siamo tra le prime regioni a partire con la vaccinazione dei più piccoli - sottolinea l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - un altro passaggio importante per continuare a mettere in sicurezza tutta la popolazione. Vaccinare i nostri bambini è importante per tutelarne la socialità e per garantire uno dei tasselli fondamentali della loro crescita, la scuola».