La situazione nel girone della Pro Vercelli

La Lega Pro e le serie dilettantistiche minori del calcio italiano sono da sempre sinonimo della vera essenza con cui si vive il calcio in Italia. Passione, intensità, rivalità, voglia di vincere. Ogni anno, anche nella compagine appena sotto la Serie B, si rivedono i tratti di quella che è la grande attenzione con cui giocatori, allenatori, società e tifosi seguono costantemente, settimana dopo settimana, domenica dopo domenica, le partite di calcio a livello locale.

Una Serie A di fuoco tra le storiche "sette sorelle" e la coraggiosa Atalanta

Quest'anno in Serie A, la corsa verso lo scudetto andrà a includere, in maniera assai probabile, tante tra le squadre che vengono comunemente conosciute e definite come le "sette sorelle". Ciò è molto chiaro anche dalla più recenti scommesse online che vedono in testa grandi e storici team calcistici. Dall'Inter che ha vinto lo scudetto dello scorso anno, ma che si è indebolita in estate, a un'Atalanta sempre pronta a dare fastidio alle storiche big del nostro campionato.

Per non parlare poi di una Juventus che con Allegri vuole riprendersi dopo un'annata drammaticamente negativa e poi di un Napoli partito benissimo sotto la sapiente guida di Spalletti, passando per un Milan di Pioli contraddistinto da giovani che vogliono stupire sempre di più.

La situazione nel girone della Lega Pro

Una situazione simile, almeno stando a questo primo scorcio di stagione, si sta creando anche nel girone A del campionato professionistico di Lega Pro, dove milita la Lega Pro. Una situazione che sembrava già abbastanza scontata a bocce ferme, durante le classiche discussioni estive che tanto appassionano tifosi e addetti ai lavori di ogni tipo, e che ora si sta confermando dopo i primi scontri diretti in testa alla classifica: saranno in tante a battagliare per la promozione diretta in Serie B, un traguardo ambito e proprio per questo assai complicato.

Dal Padova, deluso dall'esclusione alla fine dello scorso anno, al Sudtirol (anch'esso aveva sfiorato la promozione diretta in Serie B per poi essere beffato sul finale), passando per la stessa Pro Vercelli che tanto sta facendo bene in questo inizio di stagione. Non mancano poi altre squadre blasonate e con un grande bacino di utenti e tradizione, come Renate, Albinoleffe e Lecco .

Un campionato come detto complicato, probabilmente quello con il livello più alto fra i tre gironi che vanno a comporre il vasto panorama della Lega Pro. In questo contesto, la Pro Vercelli sta stupendo, con un inizio di stagione che le sta permettendo di mantenere il ritmo delle squadre di testa. A fronte di una fase offensiva che ancora deve registrare dei picchi nelle partite più importanti e un maggior numero di marcature, la fase difensiva è uno dei dati più positivi di cui per ora è in possesso la compagine piemontese, e che spiega il perché stia riuscendo a mantenersi nelle prime posizioni in classifica.

Dall'esperienza di Gianmarco Comi e Mattia Vitale alla freschezza di talenti come Christian Silenzi, Cristian Bunino e Leonardo Gatto, nasce una squadra vasta, profonda e completa, partita non tanto per guadagnarsi la promozione diretta, quanto per conquistare con tranquillità un posto nella lotteria dei playoff di fine stagione. Questo inizio di stagione suggerisce anche altro: questa Pro Vercelli sembra pronta per combattere anche per le primissime posizioni in classifica.