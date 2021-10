Recensione Fortissio: quali sono i motivi per cui non dovresti evitare questo broker?

In questa recensione analizzeremo il broker Fortissio , un broker Forex, ETF e CFD.

Cercheremo di rispondere ad alcune domande cruciali. Fortissio è davvero consigliato per fare un investimento? O è meglio non investire con questa azienda? È un broker sicuro? È un trucco? Ti aiuteremo a determinarlo.

Continuate con la lettura e avrete tutte le risposte

Fortissio recensione: cosa sappiamo sul sito web e sul software

Fortissio ha sviluppato una propria piattaforma di trading, denominata PROfit . L'azienda lo descrive come un terminale potente e flessibile con un'interfaccia amichevole, adatto sia ai principianti che ai trader esperti.

Fornisce tutti gli strumenti necessari per il trading, comprese le notizie e le analisi quotidiane. La piattaforma è disponibile online e non richiede il download di alcun software aggiuntivo. Su di esso sono disponibili più di 200 risorse.

Ovviamente la piattaforma è disponibile anche per dispositivi mobile. Fatto che ti permetterà di operare in qualsiasi momento e da qualunque posizione. Ti basterà una connessione a internet per monitorare i tuoi investimenti.

Termini e condizioni del trading con Fortissio

Fortissio agisce come agente e non come mandante per conto del cliente. La controparte (o principale) di ogni operazione è sempre Depaho Ltd (Cyprus Investment Firm, regolamentata da CySEC con numero di licenza 161/11).

Ciò significa che Fortissio utilizza il modello di esecuzione Straight Through Processing (STP) e non è un market maker. Agendo in qualità di agente, la società trasmette gli ordini di ciascun cliente al proprio fornitore di liquidità e ciò elimina il principale conflitto di interessi relativo alle perdite del cliente.

La società guadagna denaro solo dallo spread, dalle commissioni e dal volume scambiato.

I depositi possono essere completati tramite bonifico bancario, carte di credito/debito o portafogli elettronici come Neteller, Skrill e Klarna. Tutti i pagamenti e le spese di trasferimento di terzi saranno a carico dei clienti e la società addebiterà tali spese sul conto di trading pertinente.

I prelievi vengono riaccreditati sul conto del cliente tramite il metodo di deposito iniziale. Le richieste di prelievo vengono elaborate entro un giorno lavorativo. Il tempo necessario per trasferire i fondi varia a seconda del metodo di pagamento.

Costi minimi del trading con Fortissio

Oltre alle normali commissioni come spread, commissioni e rollover, è prevista anche una commissione di inattività.

In caso di assenza di qualsiasi attività di trading per un periodo di tre mesi, il conto del cliente diventa inattivo. La società si riserva il diritto di applicare una commissione amministrativa di 150 EUR per mantenere il conto di trading.

Questa commissione amministrativa verrà applicata su base trimestrale fino a quando il saldo del conto non sarà pari a zero. In caso di conto di trading inattivo per più di un anno, la società rescinderà l'accordo.

Le tipologie di conto in Fortissio

Fortissio fornisce nove tipi di conti al dettaglio che differiscono per l'importo iniziale del deposito e gli spread offerti.

Conto base: questo conto richiede un deposito compreso tra 200 EUR e 1,999 EUR. Lo spread per la coppia EUR/USD non ha sconti ed è di 3 pips. Non hai accesso ai CFD su derivati ​​sintetici BITA.

Conto Discovery: puoi aprire questo tipo di conto se depositi tra EUR 2.000 e EUR 4.999. Spread e Rollover hanno uno sconto del 5%. Puoi negoziare alcuni CFD su derivati ​​sintetici BITA.

Conto Argento: il deposito minimo è compreso tra EUR 5.000 e EUR 9.999. Spread e Rollover hanno uno sconto del 10%. Puoi negoziare alcuni CFD su derivati ​​sintetici BITA.

Conto Oro: il deposito minimo è compreso tra 10.000 EUR e 14.999 EUR. Spread e Rollover hanno uno sconto del 15%.

Conto Diamante: il deposito minimo è compreso tra EUR 15.000 e EUR 29.999. Spread e Rollover hanno uno sconto del 20%. Ricevi un agente del servizio clienti personale.

Conto VIP: devi investire tra EUR 30.000 e EUR 49.999 per aprire questo tipo di account. Spread e Rollover hanno uno sconto del 25%. Ricevi un agente del servizio clienti personale.

Le cose che rendono Fortissio diverso dagli altri broker

Fortissio è sicuramente diverso rispetto a tutti gli altri competitor. Principalmente per due motivi.

Il primo è legato alla formazione, un elemento importantissimo che si traduce in una vera e propria accademia dove gli utenti possono attingere a moltissimo materiale didattico.

Grazie a queste risorse anche i principianti potranno apprendere le basi del trading e imparare le strategie profittevoli più famose e note.

Il secondo aspetto è legato ai servizi offerti che ti permetteranno di massimizzare i profitti. Uno su tutti l’Autochartist, che analizza i modelli grafici e prevede automaticamente il movimento dei prezzi con livelli di supporto e resistenza.

Conclusioni

Fortissio è un marchio di una società di brokeraggio regolamentata da HCMC che utilizza il modello di esecuzione STP e fornisce protezione dal saldo negativo per i suoi clienti al dettaglio.

L'azienda offre la propria piattaforma di trading, disponibile come versione web e come app mobile. Ci sono molti account e strumenti disponibili. Puoi iniziare a fare trading con 200 euro ma a seconda del tuo deposito avrai la possibilità di accedere a diverse tipologie di conto, che garantiscono diversi livelli di scontistica.

La grande importanza che viene data dall’azienda agli aspetti formativi rende Fortissio un broker assolutamente di prim’ordine, consigliato soprattutto per coloro che non conoscono ancora le basi del trading online e degli investimenti finanziari.

FAQ

Fortissio è un broker affidabile?

Si. È un broker regolamentato e non è in alcun modo una truffa per gli utenti. Vengono rispettati tutti i diritti dei clienti previsti dalla legislazione europea.

Fortissio è una truffa?

No. Fortissio sicuramente non è una truffa. Il trading online, tuttavia, rimane un’attività altamente rischiosa che vi consigliamo di praticare solo quando sarete in grado di gestire l’operatività nel modo adeguato.

Fortissio è in possesso di tutte le licenze necessarie?

Si, Fortissio è in possesso di tutte le licenze per poter operare all’interno della comunità europea e sul territorio italiano.

Come sono le recensioni degli utenti su Fortissio?

Sono assolutamente positive. Vi basterà cercare in rete per avere un feedback realistico delle opinioni generali che ci sono attorno a questo broker