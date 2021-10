Pausa caffè: i benefici del break e le sue alternative

Da sempre la pausa caffè rappresenta un momento fondamentale per i lavoratori, perché concede una meritata pausa , ed è anche un momento (seppur breve) con un’importante funzione conviviale. Inoltre, se inizialmente veniva vista come un pericolo dall’azienda, oggi non viene più considerata come una mera perdita di tempo o una distrazione. La pausa caffè è stata infatti rivalutata, per via del fatto che può “ricaricare” un dipendente e garantire tanti altri vantaggi, che andremo ad approfondire in questo articolo.

I benefici dalla pausa caffè

Per prima cosa, la pausa caffè fornisce un preziosissimo momento di pausa dall’attività lavorativa che si svolge. Anche se si parla di pochi minuti di pausa, infatti, questi bastano per distrarre il cervello e consentirgli di ricaricare un po’ le batterie. In secondo luogo, parliamo di un momento di convivialità decisivo, perché la macchinetta del caffè diventa un vero e proprio punto di ritrovo, in azienda così come all’università. Permette quindi alle persone di socializzare, scambiare opinioni, confrontarsi su determinati problemi e dunque portarsi anche avanti con il lavoro, trovando delle soluzioni pratiche da applicare.

La pausa caffè è molto utile anche per i nuovi arrivati, che possono così integrarsi in un gruppo già consolidato sfruttando un momento perfetto per rompere il ghiaccio con naturalezza. Inoltre, la pausa caffè consente di scaricare quelle tensioni fisiche e nervose , che tendono ad accumularsi quando si lavora seduti per diverse ore consecutive. Ovviamente dà la possibilità di sgranchire un po’ le gambe e ripristinare le soglie di attenzione (che scendono inevitabilmente quando si lavora senza un break). Infine, la prospettiva della pausa caffè rappresenta una motivazione che spinge il lavoratore a completare prima i propri compiti.

Alcune informazioni utili sul caffè

Il caffè non nuoce alla salute, ma è una bevanda che va assunta con cautela, senza mai esagerare con le quantità. Gli eccessi in termini di caffeina possono infatti causare alcune controindicazioni, come il nervosismo e l’ansia, rendendo le persone più irritabili del normale o iperattive. Chi eccede con il caffè rischia di incorrere anche in problemi come l’insonnia e il mal di testa, aumento della sudorazione e bruciore di stomaco.