Valsesia in lutto per Germano Gilardi, imprenditore e due volte sindaco di Pila

Il mondo dell'imprenditoria e della politica valsesiana sono in lutto per la morte di Germano Gilardi, 72 anni, imprenditore edile, per due mandati sindaco di Pila, e padre del primo cittadino di Scopello, Andrea.

Gilardi è spirato nella notte: in seguito allo scoppio di una bombola del gas aveva riportato gravi ustioni che, purtroppo, sono risultate fatali. Ua notizia che ha destato grande dolore in Valsesia dove era conosciuto soprattutto per la sua attività imprenditoriale di fondatore della Gilardi costruzioni: «Nella serata di ieri, è mancato Germano, la persona che ha fondato questa attività, che ci ha insegnato tutto quello che sappiamo, che con la sua esperienza dava sempre un contributo e che soprattutto ci ha insegnato a vivere! Avevi ancora tanto da insegnare. Ciao papà», si legge sulla pagina Facebook della società.

Alpino, persona impegnata nella vita sociale dei centri della valle, Gilardi è stato sindaco di Pila dal 1999 al 2009, quando poi gli era succeduto il figlio Andrea, attuale primo cittadino di Scopello. La sua morte lascia un grande vuoto: chi lo conosceva lo descrive come persona cordiale, innamorata del proprio territorio, della famiglia e del lavoro.