Gattinara, grandine e danni sulle colline del vino docg

Altra devastante grandinata, nella notte, sul vercellese: dopo Borgosesia e Balocco, il maltempo ha colpito anche Gattinara causando prevedibili danni ai vigneti docg.

Significative le immagini diffuse, attraverso i social, dal sindaco della cittadina, Daniele Baglione: strade di collina trasformate in torrenti, una spessa coltre di ghiaccio e chicchi enormi caduti al colpire i vigneti.

In alcune zone della città, tra le quali via Sestriere e via Susa - nella zona di San Bernardo - è mancata la corrente e molti cittadini hanno segnalato la violenza delle precipitazioni.

«Grandine e devastazioni ovunque. Oggi contiamo i danni» è la mesta chiosa del sindaco Baglione.