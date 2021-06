Top 5 vantaggi di affidarsi a un designer d’interni per la tua ristrutturazione

Chi è il designer d’interni?

Il designer d’interni o interior designer o architetto d’interni, è una figura professionale che si occupa della progettazione degli spazi e degli oggetti d’uso comune all’interno di un locale chiuso.

5 motivi per cui è meglio rivolgersi a un designer d’interni

1.Risparmiare denaro

Per quanto possa sembrare paradossale rispetto al fai-da-te, il principale vantaggio di affidarsi ad un interior designer è che rappresenta la soluzione più economica per la ristrutturazione della propria abitazione. Infatti, rivolgendosi ad un professionista si ridurrà notevolmente il rischio di commettere errori di valutazione che possono comportare riparazioni onerose.

Si risparmia sulla scelta dei materiali perché un professionista ha conoscenze specifiche che consentono di trovare la soluzione giusta per ogni esigenza senza rinunciare alla qualità. Risulta difficile per un privato fare meglio sotto questo aspetto a meno che non sia un esperto.

Si accorciano i tempi di progettazione e di esecuzione grazie all’esperienza del designer d’interni e si sa che il tempo è denaro.

Inoltre, il fatto di ristrutturare a regola d’arte sulla base di un vero e proprio progetto architettonico farà crescere il valore di mercato del vostro appartamento.

Infine, affidarsi a questa figura professionale consente di avere il controllo del budget. Un designer d’interni è molto attento a pianificare con cura il progetto e poi a seguire i lavori attenendosi al massimale di spesa previsto senza spiacevoli sorprese sul portafoglio.

2.Risparmiare tempo e niente stress!

Strettamente legato al primo vantaggio, è pure il secondo: l’indubbio guadagno di tempo che si ha optando per la scelta di un professionista. Infatti, come abbiamo detto prima, lo stesso risparmio di tempo incide sul risparmio di denaro.

L’interior designer sa subito trovare le risposte giuste per soddisfare le esigenze del cliente rivolgendosi alla rete di conoscenze che ha per i materiali più adatti per ogni situazione. Ti evita di perdere tempo a cercare prodotti, marchi e prezzi più convenienti. Sa dove trovare tutto quello di cui la tua abitazione ha bisogno.

Questi sa, infatti, quali materiali utilizzare e sa dove metterli con un notevole risparmio di tempo. Un designer ha già tutto questo a portata di mano, e se non ce l’ha sarà lui a cercare per te ciò che ti serve.

Se si sceglie di arredare o ristrutturare la propria abitazione per conto proprio si potrebbe andare incontro ad una situazione molto stressante. Lo è già cercare materiali e mobili per la casa. Lo è ancora di più quando ci si mette in contatto con i fornitori, cercando di gestire le consegne, gli operai e aprire un cantiere dentro casa. Senza trascurare il fatto poi che in base agli arredi scelti e delle modifiche agli spazi, bisogna tenere conto anche del fatto che eventualmente si rende necessario spostare radiatori, tubature e prese di corrente.

Con l’aiuto del designer d’interni si può eliminare alla radice tutto questo stress. Con un servizio chiavi in mano, insomma, sarà questa figura professionale a occuparsi di ogni aspetto proprio della gestione dei fornitori e dei lavori.

3.Competenza professionale

Quando si decide di far da soli, bisogna tenere in conto che qualsiasi mobilificio è propenso a vendere i propri prodotti e fra questi tenderà ad offrire quelli che gli danno un maggior profitto e non è affatto detto che siano i prodotti più convenienti per voi. Una figura terza come un designer d’interni, invece, è solita destreggiarsi tra i vari cataloghi sfogliando quelli più aggiornati, a conoscere l’onestà dei venditori, a valutare un prodotto in profondità. Inoltre hai un piano d’azione immediato per il tuo spazio.

Lo sguardo allenato saprà vedere cose che a te sfuggono, in quant0 è tarato per trovare un equilibrio delicato tra scienza e arte che solo un bravo designer ha, avendoli studiati entrambi, e che quindi sa come metterli insieme.

Il designer d’interni metterà a frutto anni di studio, esercizio e riflessioni sugli spazi da arredare o ristrutturare. Una preparazione professionale che consente di avvalersi degli strumenti per osservare il potenziale insito negli angoli del vostro appartamento.

Un bravo professionista è in grado di fare la differenza per migliorare l’estetica della tua abitazione. Il suo lavoro consta nella trasformazione di una casa, anche piccola, in una confortevole e accogliente seguendo anche i tuoi gusti.

Bisogna anche tenere conto delle esigenze impiantistiche e tecnologiche per niente affatto agevoli da implementare nel progetto.

Occorre anche essere in grado di seguire quelle che sono le normative attualmente vigenti. Tali professionisti ti evitano di perdere tempo per effettuare nuovi lavori come riparazione degli errori commessi. Grazie al loro servizio non corri il rischio di incorrere in sanzioni o di avere una casa che non sia sicura al cento per cento.

Il designer d’interni è una figura professionale perfettamente competente per quanto riguarda il mondo delle ristrutturazioni, tutto quello che concerne la sicurezza e le normative attualmente vigenti. Inoltre ti fornisce le soluzioni che consentono di far apparire una camera più funzionale, più vivibile e visivamente più grande di quanto in realtà non sia. Per tutta questa serie di ragioni non commette errori di alcun genere.

4.Svolge più compiti al posto tuo

Facciamo una premessa: questa figura professionale non è un semplice arredatore di interni. Molte volte accade che quando si traduce in italiano il suo titolo se ne sviliscono del tutto le capacità e le mansioni.

L’interior designer, invece, è una figura multitasking, poliedrica, capace di svolgere svariate e differenti attività, che sono però legate l’una con l’altra riuscendo a produrre sorprendenti effetti se combinate in maniera accurata.

Possiamo immaginare a questa serie di attività come agli elementi di un’orchestra di grandi dimensioni, nella quale ogni strumento considerato nella sua individualità possiede un suono unico, ma ancor di più è in grado di raggiungere la sua più grande espressione se combinato in una armonia magica con tutti gli altri.

Infatti, il designer d’interni compie molteplici compiti al posto tuo. Rendersi conto della complessità del lavoro di questo professionista oltre ad aiutare ad apprezzarlo meglio, rende più consapevoli sull’utilità e il vantaggio di avvalersi dei suoi servizi:

• progetta lo spazio utilizzando ogni centimetro quadrato iniziando dalla distribuzione delle stanze; ti consegna l’impianto idraulico ed elettrico con i relativi vincoli, così come gli infissi esterni e i pilastri;

• analizza lo stile personalizzato costituito da arredi da catalogo implementati con quelli disegnati per te: un designer d’interni è in grado di valutare con particolare cura la qualità dei mobili. Conosce i brand più importanti del settore e la loro onestà. Sa scegliere quindi i mobili più duraturi nel tempo e di più alta qualità, tenendo ovviamente conto del budget che possiedi.

• disegnare arredi su misura: anche polifunzionali, che siano ad esempio pareti divisorie a due facce che fungono alcune volte da parete TV, altre da libreria;

• creare immagini realistiche (rendering) per farti capire come diventerà lo spazio che sta progettando prima della sua concreta realizzazione. In questo modo potrai confrontarti con lui nella valutazione e nell’eventuale miglioramento del progetto che ti accompagnerà per sempre;

• esecuzione di tavole esecutive per gli artigiani: gli interior designer infatti comunicano con gli artigiani per mezzo delle tavole attraverso le quali sono definite le dimensioni specifiche e materiche di tutta la casa;

• supervisionare e controllare il cantiere. Il designer d’interni monitora l’andamento complessivo del progetto: verifica che i suoi disegni siano eseguiti bene, che i punti luce siano rispettati, che gli artigiani costruiscano i muri dove lui ha progettato, che i falegnami stiano svolgendo nel migliore dei modi il loro compito

5.Avere a disposizione contatti e risorse

Un designer d’interni è in grado di relazionarsi con tutti i professionisti coinvolti nella ristrutturazione della tua abitazione: elettricisti, imprese edili, idraulici.

Una comunicazione efficace tra architettura, arredamento, illuminazione e design degli interni è di basilare importanza.

Per esempio a seconda di come si intendono posizionare i mobili determinerà la collocazione delle prese di corrente elettrica. Queste questioni devono essere affrontate a monte e un designer d’interni è ben consapevole delle problematiche che si pongono di fronte.

A tal proposito questo professionista necessariamente dispone di contatti qualificati. Di conseguenza se ti affidi ad un designer d’interni, sarà molto più facile reperire un idraulico, un decoratore, un’elettricista o un appaltatore di cui ti puoi fidare. Disponi di tutti i vantaggi di un professionista con esperienza. Si entra in possesso di tutta una serie di contatti con curricula eccellenti.

Problematiche relative alla figura del designer d’interni

Bisogna distinguere la figura professionale del designer d’interni dall’architetto. Agiscono in ambiti simili ma l’interior designer si occupa di architettura del dettaglio di interni mentre un architetto ha studiato come costruire volumetricamente infrastrutture, città, edifici. Il corso di studi è diverso: l’architetto sta cinque anni all’università e non studia interior design; ma se la sua clientela glielo richiede, si specializza successivamente con la lettura di riviste specialistiche. I corsi di interior designer sono invece triennali. Sono corsi di studio diversi che hanno in comune il termine architettura.

Per questo motivo per l’esecuzione delle pratiche edilizie è importante che il designer d’interni sia anche architetto altrimenti bisogna rivolgersi ad un tecnico abilitato limitatamente alla pratica edilizia di ristrutturazione.

Il designer d’interni non può nemmeno decidere di abbattere murature portanti. e non può nemmeno depositare calcoli strutturali ma deve rivolgersi ad un ingegnere e chiedere la sua collaborazione.