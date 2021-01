Cossato piange Emanuele Rinaldi, l'ultimo saluto al 15enne morto in un incidente

Amici, compagni di squadra, compagni di classe, insegnanti, famigliari. C'erano proprio tutti al funerale di Emanuele Rinaldi, il 15enne morto in un incidente stradale nella notte tra il 16 e il 17 gennaio scorsi. Il ragazzo si trovava in auto con altri tre amici, due maggiorenni e un minorenne come lui. Pare che stessero tornando da una festa privata a Cossato. Era seduto sul sedile posteriore quando la Fiat Punto Cabrio sulla quale viaggiava è finita ribaltata fuori strada. Vani gli innumerevoli tentativi di soccorso effettuati sia sul posto sia al Pronto Soccorso dal personale del 118: il giovane si è spento poco dopo a causa dei traumi e delle ferite riportate.

L'ultimo saluto si è svolto nella Parrocchia dell'Assunta a Cossato, alle 15 di oggi 21 gennaio. Tanti i mazzi e le corone di fiori portati dagli amici in ricordo di Emanuele. Il 15enne giocava nel Città di Cossato, di cui erano presenti sia compagni che dirigenti. La scomparsa di Emanuele ha lasciato nel dolore un'intera comunità, stretta intorno ai suoi cari: mamma Concetta, papà Fabio, il fratello Lorenzo, l'affezionata nonna Maria, i nonni Giacomo e Luisa, gli amatissimi zia Roby e zio Paolo.