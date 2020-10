Val Mastallone: quattro paesi ancora irraggiungibili

Resta ancora difficilissima la situazione in Val Mastallone dove circa 300 persone sono isolate negli abitati di Cravagliana, Fobello, Cervatto e Rimella, non ancora raggiungibili via terra neanche dai mezzi di soccorso.

Sul posto i mezzi sono al lavoro per aprire almeno una pista nei punti in cui la strada è stata inghiottita dall'acqua: l’esondazione del torrente Mastallone ha distrutto parte dell’arteria di fondo valle e creato oltre 20 tra smottamenti a monte della stessa e cedimenti del sedime stradale.

In giornata il vice presidente con delega alla Viabilità, Pier Mauro Andorno ha raggiunto il presidente della Provincia Eraldo Botta per un sopralluogo nella zona.

"Insieme ai tecnici si sta valutando il miglior intervento per riaprire l’arteria nei tempi più brevi possibili perchè, attualmente, ancora gli abitanti dei Comuni di Cravagliana, Fobello, Cervatto e Rimella sono isolati".

Al lavoro anche i tecnici Enel impegnati a ripristinare l'illuminazione e l'erogazione della corrente elettrica, interrotta da venerdì perché pioggia e smottamenti hanno danneggiato seriamente la linea.