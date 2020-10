Quale dieta seguire con un cucciolo di gatto di due mesi?

Quali sono le dosi di cibo raccomandate per un gattino di due mesi? Sono tantissimi i proprietari di cuccioli che si pongono questo quesito: la dieta dei gatti dipende da caso a caso e può variare a seconda delle loro esigenze nutrizionali . Per questo motivo è bene prestare attenzione a questo aspetto, soprattutto in una fase così delicata come quella della crescita del micio.

Il regime alimentare dei gattini è un fattore molto importante per far sì che godano di ottima salute e per favorire il corretto sviluppo di ossa e muscoli . Scopriamo insieme la dieta ideale indicata per un gattino di due mesi .

Ad esempio, un gatto di età avanzata non ha le medesime esigenze fisiologiche di un gattino appena nato, allo stesso modo lo stomaco dei cuccioli non è ancora ben sviluppato, di conseguenza bisogna tenere conto che ha necessità diverse rispetto a quelle di un esemplare adulto.

Man mano infatti che il gatto cresce sarà possibile modificare il suo regime alimentare e introdurre nuovi alimenti o cibi adatti alle sue necessità. Per fare ciò occorre innanzitutto considerare se vi è la presenza o meno di malattie o disturbi e tenere sempre conto dell' età dell'animale in modo tale da soddisfare al meglio il suo fabbisogno energetico giornaliero.

Nella crescita di questi piccoli felini amici dell'uomo vi è comunque una fase ben precisa in cui prestare particolare attenzione alla dieta, ossia a due mesi di vita del gattino . In questo momento della loro crescita, è bene nutrirli con dei croccanti di ottima qualità e che gli possano conferire tutti i nutrimenti necessari. Tra quelli in commercio, si può scegliere tra uno dei migliori croccantini per gatti Canagan . Azienda attenta agli ingredienti presenti nei suoi prodotti, offre sul mercato una serie di proposte che permettono di rendere sempre varia l’alimentazione del proprio animale. Fattore più che ideale se lo si vuole crescere in piena salute.

Quando il gattino compie due mesi si va incontro ad una fase estremamente importante poiché è proprio in questo periodo che avviene lo svezzamento , pertanto occorre assicurare all'animale il massimo del benessere psico-fisico e non bisogna toglierlo dalla mamma prima delle otto settimane di vita .

Il regime alimentare dei gattini è un fattore da non sottovalutare poiché svolge un ruolo estremamente importante per la crescita e lo sviluppo. Spesso infatti si tende a pensare che bastano pochi alimenti per rendere completa la dieta di un cucciolo ma in realtà non è affatto così perché vi sono delle sostanze che non devono assolutamente mancare per soddisfare il suo fabbisogno giornaliero.

Quindi, durante questo periodo di transizione, avviene una modifica nella sua alimentazione basata sulle sostanze liquide fino a che comincerà a nutrirsi di cibi morbidi e solidi . Il latte materno non sarà più necessario all'interno del suo regime alimentare e potrà iniziare a cibarsi di prodotti specifici realizzati appositamente per la fase di svezzamento in grado di garantire l'assimilazione di tutte le componenti necessarie per la sua crescita.

Occorre tenere presente infatti che nel primo mese di vita il gattino trae il suo unico nutrimento dal latte materno della mamma, dopodiché trascorse le otto settimane, si potrà mettere in atto lo svezzamento in modo graduale senza però apportare drastici o improvvisi cambiamenti all'interno della sua dieta. Pian piano il cucciolo diventerà del tutto autonomo e non avvertirà più la necessità della poppata .

Di cosa deve nutrirsi un gattino di otto settimane e quali sono i principi nutritivi che non devono assolutamente mancare all'interno della sua alimentazione? Come abbiamo accennato, questa fase è estremamente importante per far sì che il cucciolo cresca in modo sano e sia in perfetta forma.

Per comprendere che cosa devono mangiare i gattini di due mesi è bene innanzitutto assumere delle buone abitudini quotidiane partendo da alcune semplici accortezze: ad esempio, quando si acquistano delle crocchette o delle scatolette apposite per gattini è fondamentale assicurarsi tramite le etichette che si tratta di un alimento completo. Dopodiché per avere un'idea chiara e stabilire le porzioni di cibo da fornire al cucciolo è bene chiedere un consulto al proprio veterinario di fiducia il quale, dopo aver analizzato il suo peso e le condizioni di salute, potrà stabilire un piano alimentare ben preciso.