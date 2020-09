Varallo, la Casa della Salute apre anche di pomeriggio

Una sinergia costruttiva a sostegno dei cittadini di Varallo per facilitare le prenotazioni delle visite e offrire più assistenza. Da lunedì 7 settembre un dipendente del Comune di Varallo supporterà gli utenti che accedono alla Casa della Salute. Grazie a un accordo raggiunto con i medici di famiglia della città, infatti, la struttura sanitaria di via Calderini 2 sarà aperta anche di pomeriggio.

Il personale messo a disposizione dal Comune consentirà di coordinare al meglio gli accessi agli ambulatori dei medici e assisterà gli utenti per prenotare le visite tramite il portale Cup Piemonte o tramite l’applicazione Cup Piemonte da cellulare. Ecco gli orari degli ambulatori dei professionisti che hanno scelto di aderire al progetto: lunedì dalle 15,30 alle 18,30: dottoressa Francesca Di Domenico; martedì dalle 17 alle 19 dottoressa Luisa Anselmetti; mercoledì dalle 15 alle 16 dottoressa Alessandra Ingegneros; giovedì dalle 15 alle 16 dottor Gregorio Gianoglio; venerdì dalle 15 alle 17 dottor Pier Vittorio Guala Molino.

“Ringrazio l’amministrazione comunale e il sindaco di Varallo Eraldo Botta – ha detto il direttore Sanitario dell’Asl di Vercelli Gianfranco Zulian – per la sensibilità dimostrata e per la collaborazione. Lavorare in rete sul territorio è molto importante e questo tipo di sinergie sono espressione di una volontà comune nel voler contribuire fattivamente per offrire servizi e assistenza ai cittadini”.