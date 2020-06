Parte il cantiere per la nuova piazza Paolotti

Al via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione di piazza Paolotti, un progetto che si concretizza grazie ad un bando della Regione Piemonte sulle aree mercatali a cui ha partecipato e vinto il Comune di Gattinara.

Il cantiere riguarderà tutta piazza Paolotti sia il parcheggio sia la parte pedonale della piazza. Con l’avvio dei lavori il mercato settimanale del venerdì e del sabato sarà spostato in piazza Cinema Italia.

Gli elementi centrali del progetto sono la valorizzazione dell’intera area e del mercato e la creazione di nuove spazi di socializzazione che favoriscano la fruibilità di questo spazio da parte di tutti.

Il progetto, contiene molte soluzioni innovative che portano ad un migliore utilizzo di tutta l’area e consentono di aumentare esponenzialmente la capacità attrattiva e ricettiva del mercato del venerdì e del sabato, tutto ciò di pari passo con l’esigenza di valorizzare il contesto urbano cittadino.

Attualmente piazza Paolotti appare come “luogo isolato”, con l’intervento che sarà realizzato l’intera area diventerà una Piazza perfettamente integrata nel contesto urbano. L'assetto della nuova piazza consentirà un uso flessibile grazie alle soluzioni progettuali adottate, con funzioni e servizi rivolti all’incontro e alla socialità e, quindi, un luogo a misura d’uomo, destinato al mercato, ma anche allo svago, al tempo libero, a eventi e a manifestazioni.

«Questo progetto – spiega il sindaco Daniele Baglione - è molto di più del semplice rifacimento di una Piazza. Da qui, passa la riqualificazione di un’intera area della Città, una riqualificazione pensata per dare alla nostra Città una Piazza, che oggi non abbiamo, e che valorizza tutta l’area circostante sposandosi perfettamente con Villa Paolotti e i servizi che ha all’interno (dall’Enoteca Regionale all’Ecomuseo fino al Centro Coverfop) e con la connessa nuova piazza Cinema Italia diventando, un luogo di ritrovo e di aggregazione per tutta la città e per i nostri visitatori».