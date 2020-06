Rinvenuto un cadavere nelle acque del fiume Sesia

Ancora una tragedia nelle acque del fiume Sesia. Il cadavere di un uomo, di circa 87 anni è stato recuperato nella giornata di lunedì primo giugno nel comune di Scopa, in Valsesia.

Secondo le prime informazioni alcune persone hanno notato uno zaino galleggiare nell'acqua e, quando si sono avvicinate per recuperarlo, hanno visto anche il corpo. a quel punto hanno subito allertato i soccorsi.

L'uomo è stato portato a riva ma il tentativo di rianimazione è stato inutile: il personale del 118 ha constatato il decesso dell'uomo. Con ogni probabilità lo sfortunato anziano è annegato dopo essere scivolato accidentalmente nel fiume.

Nella giornata di domenica, invece, un 22enne è annegato tra Gattinara e Romagnano: forse per un malore o forse per la corrente, il giovane non è più riuscito a raggiuntere la riva. La sua salma è stata ritrovata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

