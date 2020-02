Le opere di Massimo Paracchini ad "Arte Genova 2020"

Massimo Paracchini è stato presente con alcune opere astratte e informali ad "Arte Genova 2020", XVI edizione della mostra mercato d’arte Moderna e Contemporanea, dal 14 al 17 febbraio 2020, al piazzale J.F. Kennedy Padiglione B. E’ stato rappresentato dalla Galleria Noli Arte di Noli, che gli ha organizzato già diverse mostre personali e dove ha, da diversi anni, alcune opere in permanenza. L’inaugurazione è avvenuta con successo, c’è stata tanta l’affluenza di pubblico. La città ha ospitato, per il 16° anno consecutivo, nel padiglione B del quartiere fieristico, quattro giorni di mostre, eventi, presentazioni per un’immersione totale nell’arte moderna e contemporanea: da quella già consacrata a quella emergente, con opere capaci di solleticare i collezionisti più attenti e di stimolare l’istinto alla scoperta nei molti appassionati. Sono stati quattro giorni all’insegna della cultura e dell’investimento nell’arte, attesi ogni anno da un numero considerevole di operatori, visitatori, investitori e collezionisti provenienti da tutta l’area Nord Ovest. Più di 100 gallerie hanno offerto a tutti gli appassionati un’antologia di opere come sempre di altissimo livello. E’ stato così possibile passeggiare tra assoluti e intramontabili capolavori dell’arte fino ad approdare all’arte di attualità e alle inedite sperimentazioni degli artisti contemporanei.