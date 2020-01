Ubriaca già a pranzo, rifiuta il taxi... e rimedia una denuncia

Ha pranzato in un ristorante cinese in piazza San Paolo a Biella poi si è alzata dal tavolo ed è stramazzata a terra. Attimi di apprensione tra proprietario e clienti che immediatamente hanno allertato il 118, giunto praticamente insieme a una pattuglia della Polizia.

Una volta visitata dai sanitari la donna ha rifiutato il ricovero in ospedale e gli stessi poliziotti le hanno consigliato di prendere un taxi per farsi accompagnare a casa e lasciare il suo mezzo nel parcheggio.

La biellese è uscita dal locale, in un primo momento dirigendosi verso l'auto a pagamento ma giunta a metà strada è tornata indietro procedendo verso la sua vettura.

Salita in auto ha percorso poche decine di metri per essere fermata in viale Roma dalla polizia. Etilometro implacabile: la biellese aveva in corpo un valore di alcol pari a 2,73. Inevitabile per lei la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente di guida.