LaMiaBanca, un negozio che offre un ATM Bitcoin e consulenza e istruzione sulle criptovalute

Siamo andati a visitare questo “negozio delle meraviglie”, una doppia vetrina sulla strada che invoglia investitori in valuta virtuale e curiosi ad entrare, anche solo per chiedere informazioni o per capire come funziona.

L’idea innovativa è venuta al dottor Paolo Bianco, esperto di criptovalute e blockchain da molti anni e fondatore de LaMiaBanca. “Mi sono chiesto per lungo tempo”, ci racconta “come rendere l’investimento in criptovaluta sicura, facile e rispettosa dei requisiti della Banca d’Italia. E ho voluto quindi unire la consulenza personalizzata alla possibilità di utilizzare un Atm Bitcoin, che ho inserito all’interno del negozio”.

Il cliente non si dovrà preoccupare di nulla, sarà il personale di LaMiaBanca, a svolgere tutto il lavoro. Potrà anche, in modo diretto e semplice, convertire i propri euro in bitcoin attraverso lo sportello ATM Bitcoin. Una splendida occasione anche per fare sorprendenti regali per ogni occasione.

“Siamo anche”, continua Bianco “il rivenditore ufficiale per l’Italia, in esclusiva, della nuova tecnologia di Ballet Crypto wallet off line: carte di credito in dimensione di ferro e oro, quindi immodificabili, per depositare denaro o convertire bitcoin in moneta fiat (a corso legale, come dollaro o euro)”.

All’interno del negozio di via Kramer 32 a Milano, quindi, si trova un bancomat e un ufficio per avere informazioni e consulenza: una sorta di sportello bancario del futuro, avviato in accordo con il circuito dell’operatore Chainblock, in linea con quanto richiesto da Banca d’Italia.