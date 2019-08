Inquinamento, cibo, cellulari. E salute dei bambini

L’ambiente e la correlazione con le patologie infantili. È il tema centrale dell’evento dal titolo “Inquinamento e salute dei bambini” promosso da Abio (Associazione Bambini in Ospedale), AslL Vercelli e Arpa Piemonte per venerdì 13 settembre a partire dalle 16,30 nella sala del seminario Arcivescovile di Vercelli (piazza Sant'Eusebio 10).

Da stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sappiamo infatti che più di un terzo delle patologie infantili nella Regione Europea è dovuto a fattori ambientali modificabili. È In quest'ottica che si è formato - all'interno dell'ACP (Associazione Culturale Pediatri) - il gruppo “Pediatri per un Mondo Possibile” a cui appartengono, fra gli altri, la dottoressa Laura Reali, il dottor Giacomo Toffol e la dottoressa Elena Uga.

Il pomeriggio è stato organizzato prevedendo due momenti di confronto: nella prima fase con inizio alle 16,30 è previsto un approfondimento sull’uso dei cellulari – istruzioni per l’uso e altre buone pratiche. Inoltre i bimbi, e non solo, saranno invitati a sperimentare la “Musica d’Ambiente” con Franco Pistono e a partecipare a laboratori sul tema “Cellulari Istruzioni per l’Uso” tenuti da Sara Adda, Massimo Polesel e Cecilia Ferrante (Arpa Piemonte). Dalle 18 si terrà la presentazione del libro “Inquinamento e Salute del Bambino”, scritto dal gruppo Acp “Pediatri per un Mondo Possibile”. Un testo in cui i pediatri trattano il tema dell'inquinamento nelle sue varie declinazioni: da quello atmosferico a quello acustico, dagli studi sulle radiazioni alla questione degli Ogm, dall'inquinamento dell'acqua a quello del cibo.

L’incontro è aperto a cittadini e famiglie che vogliano approfondire le tematiche descritte nel libro. Abio, che ha promosso l’evento, sarà presente con i suoi volontari per intrattenere i bambini durante la presentazione.

Sabato 14 settembre, nell’aula magna dell’ospedale Sant'Andrea, si terrà dalle 8,30 alle 16 – a cura della dottoressa Reali, del dottorToffol e dalla dottoressa Uga un convegno formativo gratuito aperto a tutte le professioni sanitarie su “Inquinamento e salute dei Bambini”. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria attraverso la piattaforma dedicata www.formazionesanitapiemonte.<wbr></wbr>it.