Ifi (ex Magliola) fallita: lavoratori a casa

«Non è una bella giornata oggi per la città. Questa mattina la Magliola-Ifi ha chiuso perché è arrivato un provvedimento di fallimento da parte del Tribunale»

Ha avuto una conclusione drammatica la vicenda dello stabilimento santhiatese.

Il lavoratori che avevano ripreso a lavorare qualche mese fa, sono dovuti uscire dalla fabbrica. Il primo ad annunciarlo è stato il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio. «Come sindaco, con la mia squadra, siamo vicini a queste famiglie - scrive il primo cittadino -. Nei prossimi giorni ci vedremo in Municipio con lavoratori e sindacato per capire da dove poter ripartire. Lo abbiamo già fatto qualche mese fa quando scoppio il caso Magliola e lo faremo anche adesso con tutte le forze che possiamo mettere in atto anche questa volta. A chi su questa triste vicenda in queste ore cerca di fare campagna elettorale e piccola propaganda, chiedo rispetto per lavoratori e famiglie. Grazie a tutti e cerchiamo di unire le forze". Nello stabilimento, dove fino allo scorso gennaio lavoravano 130 persone, erano rimasti un'ottantina di addetti, ora senza lavoro.