Ascom apre un ufficio ad Alagna

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, dalla mattinata del 21 maggio Ascom Confcommercio imprese per l’Italia della provincia di Vercelli mette a disposizione di imprenditrici e imprenditori, aspiranti tali, e tutti i cittadini i propri servizi anche ad Alagna. La sede dell’ufficio sarà il Municipio di Alagna, dove la funzionaria Ascom Cristina Zumbo sarà a disposizione ogni mercoledì dalle 09.30 alle 12.30. L’avvio delle attività del nuovo ufficio, deciso dalla direzione provinciale, nasce dalla volontà di mettere a disposizione delle aziende locali un servizio professionale ed esaustivo per tutte le necessità che vivono nella loro quotidianità. Sarà possibile approfondire ogni elemento di sicurezza sul lavoro e di rispetto delle norme igienico-sanitarie, valutare insieme aspetti fiscali e di disciplina del lavoro, ricevere consulenza su bandi e agevolazioni, intraprendere percorsi formativi e strategie di business e pensare a iniziative e opportunità per l’economia locale. Anche i cittadini potranno trovare risposte a svariate loro esigenze come, ad esempio, l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, le pratiche di successione e i contratti di locazione. Cristina Zumbo sarà infatti sempre affiancata dall’intero team di esperti Ascom, che potranno recarsi in presenza e collegarsi da remoto.

“È parecchio tempo che pensiamo all’attivazione di questo servizio – dichiara il presidente Ascom Angelo Santarella – Alagna è infatti una realtà preziosa della nostra provincia a cui è giusto dedicare impegno e risorse. Il turismo e il terziario sono i nostri principali settori di riferimento, siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo alle imprese locali direttamente in loco.”

“Ho accolto di buon grado la proposta di Ascom di ospitare le attività in Municipio – afferma il sindaco di Alagna Roberto Veggi – si tratta infatti di una bella opportunità per le nostre imprese e per tutta la cittadinanza: potranno trovare risposte ai loro quesiti ed essere aggiornate su tutte le occasioni che mettono a disposizione i vari livelli istituzionali. Buon lavoro a Cristina e ai suoi colleghi.”