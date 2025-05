Il successo del poker online: un’analisi delle reazioni psicologiche e neurologiche nei giocatori

Cosa succede nella mente di un giocatore durante una partita di poker online? Per comprendere le ragioni del successo di questo gioco che negli ultimi anni ha conquistato una popolarità piuttosto significativa, è necessario indagare in primis gli stimoli e le reazioni psicologiche e neurologiche che scaturiscono nella mente umana quando viene esposta agli stimoli del poker. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le sensazioni che questa attività suscita, i fattori che attraggono la mente e che spingono a giocare, nonché gli elementi specifici del gioco che risultano più affascinanti e attrattivi per i giocatori.

Il ruolo della dopamina nel poker online

Il sistema di ricompensa che caratterizza il gioco del poker stimola il cervello a produrre dopamina, un neurotrasmettitore associato a sensazioni di piacere e gratificazione. Quando un giocatore partecipa a una partita di poker online l’anticipazione di una possibile vincita provoca un aumento del rilascio di dopamina generando una sensazione di euforia e soddisfazione. Ecco allora che la dopamina diventa l’elemento neurologico principale a influenzare la motivazione e la propensione verso questa forma ludica da parte dei giocatori.

In particolare il meccanismo principalmente responsabile del rilascio di dopamina è quello della cosiddetta “quasi vittoria”. Si tratta della falsa sensazione di successo imminente che il giocatore prova quando è vicino a vincere ma non sa ancora se mancherà o meno l’obiettivo. Questa sensazione di benessere indotta dalla dopamina viene interpretata dal cervello come un rinforzo positivo nei confronti del gioco e quindi spinge il giocatore ad approcciarsi nuovamente a questa forma ludica.

La propensione al rischio e l’illusorio senso di controllo

Durante una partita di poker online un’altra delle sensazioni che scatta nella mente umana è il senso illusorio di controllo. Sicuramente in questo gioco rilevante è la strategia portata avanti dai giocatori ma è innegabile che le abilità personali non bastano a compensare del tutto la casualità delle carte. Si tratta quindi di una condizione solo illusoria di controllo che porta il giocatore ad avere una propensione maggiore al rischio e alla scommessa ripetuta data proprio dal sentirsi in grado di gestire situazioni che però in realtà sono fortemente influenzate dal caso.

Quello che spinge il giocatore a compiere un comportamento ripetitivo e quindi a continuare a giocare, è proprio la ricerca e la speranza di ottenere nuovamente quella sensazione di euforia. Ad incentivare questa teoria, definita “del rinforzo intermittente”, ci sono poi elementi come ricompense impreviste e vincite occasionali che potenziano ulteriormente il collegamento positivo della mente tra benessere e gioco.

L’adrenalina indotta dal gioco del poker

Il poker online suscita una forte risposta emotiva anche nella produzione di adrenalina. Il rilascio di questo neurotrasmettitore è dovuto principalmente alle sensazioni di incertezza dell’esito di ogni mano e alla possibilità di vincere somme significative. Si tratta di una tensione emozionante che molti giocatori percepiscono come altamente attraente. Anche in questo caso la percezione di avvicinarsi a una vittoria gioca un ruolo chiave nella produzione di adrenalina. Quando un giocatore sente di essere vicino a vincere e manca poco alla fine della partita, si genera una sensazione di anticipazione che può spingere a continuare a giocare sperando in una ricompensa imminente.

Altri elementi di attrattiva del poker online

Oltre alle reazioni neurologiche però vanno considerati anche altri fattori di attrattiva più comuni. Le piattaforme di poker online dei principali bookmaker italiani sono riuscite ad offrire ai giocatori degli ambienti di gioco stimolanti e agevoli. Oggi infatti si può giocare a poker online comodamente da casa ma anche in mobilità. La vasta gamma di tavoli e tornei disponibili a qualsiasi ora e la possibilità di interagire con giocatori di tutto il mondo contribuiscono a garantire un’esperienza di gioco già di per sè coinvolgente. In più queste piattaforme offrono spesso bonus e promozioni che incentivano ulteriormente la partecipazione al gioco.

Un aspetto più pratico che crea attrattiva è quello della possibilità di giocare denaro reale che aumenta l’intensità delle emozioni provate durante il gioco. La prospettiva di una vincita significativa può stimolare il sistema di ricompensa del cervello attivando il rilascio dei neurotrasmettitori prima citati.

L'importanza del gioco responsabile

Sebbene il poker online possa offrire un’esperienza di gioco divertente ed emozionante, è fondamentale tenere sempre a mente di giocare in maniera responsabile. Comprendere i meccanismi psicologici e neurologici che influenzano il comportamento di gioco può aiutare i giocatori a riconoscere i segnali di un potenziale problema che sta insorgendo e prendere immediatamente misure precauzionali per prendersene cura.

Le piattaforme dei bookmaker che sono concessionari ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) applicano comunque delle misure studiate per prevenire le dipendenze dai giochi videoludici. Alcuni esempi sono:

rendere chiare e facilmente accessibili al giocatore le regole dei giochi offerti;

assistenza al gioco sempre disponibile durante le sessioni;

blocco del proprio account per una finestra temporale scelta dal giocatore evitando così la tentazione all’accesso;

possibilità di impostare un importo massimo ricaricabile settimanalmente oppure giocabile all’interno di una singola sessione di gioco;

primo supporto per eventuali segnali insorgenti di gioco patologico disponibile direttamente in piattaforma;

test di autovalutazione per fornire al giocatore un ulteriore strumento per comprendere se si trova in una situazione di rischio per lo sviluppo di una dipendenza patologica alla videoludicità.

Come ulteriore garanzia per i giocatori alcuni bookmaker hanno deciso di ottenere la certificazione da parte di G4 (Global Gambling Group), ente che si occupa di migliorare l’impatto e la responsabilità sociale del gioco d’azzardo sulla collettività. I controlli da parte dell’organizzazione vengono rinnovati ogni anno così da mantenere sempre alto l’impegno delle piattaforme nell’offrire un ambiente di gioco corretto e sicuro per i giocatori.

















