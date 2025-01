Un nuovo libro sul beato don Giacomo Abbondo

Viene presentato venerdì 24 gennaio alle 16, nell'aula magna del Seminario, il libro “Beato don Giacomo Abbondo. Consacrazione, profezia, speranza”, scritto da monsignor Piero Secco. Insieme all'autore, discuterà del volume Luca Sogno, direttore del Corriere Eusebiano. Monsignor Secco, già autore di una monografia sul Beato Abbondo, torna con un’opera completamente rinnovata e arricchita, pubblicata da Publycom Editore di Rita Mattiuz. «Questo libro vuole essere una sintesi dei miei primi cinquant’anni vissuti come sacerdote - spiega l'autore nella prefazione -. Il Beato Abbondo mi è stato da guida, così come punto di riferimento è stata l’esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete et Exsultate dedicata alla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo».