Ordine degli architetti: seminario sulla cultura della sicurezza e della prevenzione incendi

Chiarire e approfondire alcune delle norme che regolano il settore della sicurezza antincendio, fornendo un quadro completo degli adempimenti che si devono conoscere. Con questo obiettivo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Vercelli e con l’Associazione “PrevenzioneIncendItalia”, ha organizzato un seminario al Palace Hotel di Vercelli. Così, mercoledì 26 giugno, con il patrocinio dell’Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati delle Province di Biella e Vercelli e con il patrocinio del Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Vercelli, si è tenuto un incontro formativo intitolato “Rivelazione, impianti di spegnimento, centrali idriche e protezione passiva delle strutture. Strategie antincendio in accordo alla normativa nazionale e internazionale”. Durante l’incontro si è parlato dell’approccio che devono avere i professionisti, del processo di studio e di progettazione delle singole misure e delle responsabilità e degli obblighi previsti dalla Legge.

A introdurre e moderare il convegno è stato Davide Lovati di PrevenzioneIncendItalia che ha illustrato gli obiettivi dell’associazione: “Nasce nel 2005 – ha affermato – per volontà di diverse aziende del settore antincendio che hanno fatto del proprio lavoro una mission. Organizziamo momenti di formazione in tutta Italia: in tutto, online e in presenza, circa 50 convegni. Pensiamo che la prevenzione incendi non sia solo occasione di incontro nelle grandi città, ma anche che si rivolga a tutto il territorio”.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Vercelli Marina Martinotti ha posto l’accento sull’importanza di seguire questi seminari per tutti: “L’incontro analizza uno spettro ben ampio di argomenti – ha detto - che serve a noi tecnici che ci occupiamo di prevenzione incendi nello specifico, ma anche a tutti coloro che svolgono anche solo una progettazione architettonica. Questi momenti sono utili per tutti in quanto sensibilizzano e pongono l’attenzione sul tema della sicurezza e della prevenzione. Un altro aspetto che ritengo importante di questo incontro tecnico è che, per la prima volta l’AssociazionePrevenzioneIncendItalia, leader nel settore specifico, abbia scelto come sede la nostra città. Pertanto, dobbiamo esserne doppiamente orgogliosi” ed auspichiamo di poter ripetere queste occasioni formative”.

Ha poi preso la parola il Presidente della Provincia Davide Gilardino: “La cultura della sicurezza – ha dichiarato – è fondamentale. L’attenzione, da parte delle istituzioni, deve essere molto alta sul tema. A Vercelli abbiamo la fortuna di avere la presenza di un Comando Provinciale dei Vigili del fuoco che con noi collabora tantissimo: penso, per esempio, ai 27 edifici delle scuole superiori dove la sicurezza è essenziale”. Ma non solo. “Veniamo da un territorio prettamente agricolo – ha proseguito - dove ci sono tantissimi impianti che riguardano l’essicazione del riso e che devono essere sempre più performanti e in sicurezza. Senza dimenticarci poi dell’avvio di tutti gli eventi della provincia, tra feste e sagre, in cui la cultura sul tema della prevenzione antincendio deve essere molto alta”.