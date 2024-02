Corso di avvicinamento al Braille per insegnanti

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Vercelli è tra i partner nel progetto “La Biblioteca Itinerante” promossa dal Comune.

Il progetto sviluppa un’articolata proposta di iniziative per la promozione della lettura anche nei luoghi meno convenzionali, oltre che nei locali della Biblioteca Civica di Vercelli che, nella sede di via Galileo Ferraris 95, ospita la “Biblioteca inclusiva” per ipovedenti e mette a disposizione materiale anche per dislessici di primo grado.

Nel progetto “Biblioteca itinerante” finanziato dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, l’UICI di Vercelli offre la possibilità di partecipare al corso di avvicinamento al linguaggio Braille ai docenti delle scuole che assistano alunni affetti da visibilità ridotta o assente e/o siano interessati.

Il corso è gratuito e prevede n.5 lezioni dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un numero massimo di 10 iscritti alla fine delle quali verrà rilasciato un attestato.

Il calendario delle lezioni è il seguente: lunedì 4, 11, 18 e 25 marzo e 2 aprile.

I dettagli verranno comunicati per iscritto ai partecipanti.

Per le prenotazioni scrivere a: bibliotecacivica@comune.vercelli.it / alessandra.cesare@comune.vercelli.it