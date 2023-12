Leasing e noleggio: quando conviene uno e quando conviene l'altro

Il leasing e il noleggio di un veicolo, spesso vengono confusi tanto da essere messi allo stesso “livello”. In realtà, nonostante la forma di “locazione”, sia pressoché simile, le differenze tra questi due servizi sono piuttosto evidenti, ma quasi certamente sconosciute.

Il nostro obiettivo è quello di mettere in chiaro cosa differenziano le due soluzioni: leasing e noleggio a lungo termine, cosicché si possa avere un’idea specifica su quale di quest’ultima possa soddisfare proprie esigenze.

Sebbene spesso vengano confusi o addirittura considerati sinonimi, è bene tenere bene a mente quelle che sono le differenze tra questi due tipi di servizio. Continua a leggere per capire cosa cambia tra leasing e noleggio lungo termine.

Noleggio e leasing a confronto: cosa cambia?

Abbiamo accennato che le due formule, rispettivamente noleggio a lungo termine e leasing, prevedono delle differenze molto importanti. Eppure conoscerle, non è importante solo ai fini di una curiosità personale, ma soprattutto serve per poter decretare la scelta più conveniente per sé stessi.

Prima di continuare con la lettura, onde evitare di poter essere – in qualche modo – influenzati dalla nostra spiegazione, ti suggeriamo di porti delle domande specifiche: in che modo vorresti accedere alla mobilità? Preferisci un mezzo di proprietà o da locare? Che budget ti sei predisposto per l’ottenimento di un veicolo?

Noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine costituisce un'opzione vantaggiosa sia dal punto di vista economico che personale, risultando una soluzione ideale non soltanto per le imprese, ma anche per i privati. Uno degli aspetti particolarmente apprezzati di questa soluzione è rappresentato dal canone “tutto incluso”, che in gergo tecnico è noto come “all inclusive”.

Il canone all inclusive rappresenta un importo fisso e costante che viene pagato mensilmente e include una serie di servizi già compresi nel prezzo. Questa struttura semplifica la gestione complessiva dell'aspetto economico legato al noleggio a lungo termine.

Nei contratti di noleggio a lungo termine (NLT), il canone mensile, denominato "all inclusive" al momento della sottoscrizione, incorpora tutti i servizi che saranno dettagliati di seguito. Questa modalità offre chiarezza e trasparenza finanziaria, poiché tutte le componenti del servizio sono contemplare nell'importo mensile concordato.

Questo approccio non solo semplifica la pianificazione finanziaria, ma rende anche il noleggio a lungo termine un'opzione conveniente e accessibile. Al contempo, assicura un'esperienza priva di inconvenienti, fornendo un quadro completo e dettagliato delle spese incluse nel canone mensile.

Il noleggio a lungo termine, sia per aziende che per privati, offre la libertà da preoccupazioni legate a potenziali spese extra legate a un veicolo di proprietà. Per una visione dettagliata, di seguito sono elencati i servizi inclusi nel canone mensile:

· Polizza base: Il canone del noleggio a lungo termine include la polizza RCA, obbligatoria per legge, offrendo una copertura completa in caso di sinistro stradale. La polizza copre danni causati e inflitti a terzi, nel rispetto del massimale stabilito contrattualmente.

· Servizio di soccorso stradale: Indipendentemente dalla situazione, il servizio di soccorso stradale garantisce il trasporto del veicolo senza costi aggiuntivi in caso di guasto o ostacolo alla mobilità. Si consiglia di verificare le condizioni contrattuali per la copertura al di fuori dell'Italia.

· Manutenzione: Il canone copre sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria del veicolo, eliminando spese impreviste che potrebbero causare difficoltà finanziarie sia per i conducenti privati che per le aziende.

· Immatricolazione: Non sono previsti costi extra per l'immatricolazione del veicolo, poiché l'importo totale della rata del noleggio a lungo termine include anche questa spesa.

Va specificato nonostante i servizi inclusi sopra esposti, che il bollo auto non è più incluso nel canone NLT, ciò a seguito di una decisione governativa. Questo onere è ora a carico dell'automobilista, indipendentemente dalla proprietà o dalla locazione del veicolo. Inoltre, il costo del rifornimento del carburante rimane a carico del conducente, che è proporzionato all'utilizzo del veicolo.

Il leasing

Il leasing privato ma anche aziendale, rappresenta una formula alternativa all'acquisto, caratterizzata dalla sottoscrizione di un contratto equivalente ad un finanziamento, ma essenzialmente "a tasso zero". A differenza del noleggio a lungo termine (NLT), tuttavia, il leasing non include i servizi che invece sono presenti nel canone NLT all inclusive.

Inoltre, il leasing prevede altresì, un anticipo che varia generalmente dal 10% al 30% del valore del veicolo (mentre nel noleggio a lungo termine si può scegliere l'opzione senza anticipo). Questo anticipo contribuisce a determinare l'entità delle rate mensili durante la durata del contratto.

Il leasing impone, inoltre, una maxi rata finale. Mediante il versamento di questa rata al termine della sua naturale scadenza, il conduttore diventa proprietario del mezzo. Al contrario, nel noleggio, non è prevista una clausola che consenta di diventare proprietari del veicolo. La proprietà rimane sempre e comunque a carico della società di autonoleggio.

In sintesi, se il leasing offre una soluzione finanziaria che, pur comportando un anticipo e una maxi rata finale, consente di godere dell'uso del veicolo senza l'inclusione di servizi extra, il noleggio – come dal nome stesso – prevede per tutta la durata contrattuale, la “proprietà del mezzo”, senza poterlo riscattare, ma con tutti i servizi inclusi.

La scelta tra leasing e noleggio a lungo termine dipende dalle esigenze e dalle preferenze specifiche del conducente o della società.