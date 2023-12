Come prenderci cura del nostro sistema immunitario per non ammalarci

Il sistema immunitario dell’organismo umano svolge un ruolo di protezione importantissimo ed è fondamentale mantenere le sue condizioni di salute ottimali prendendosene cura attraverso un’alimentazione equilibrata, integrazione corretta di nutrienti, attività fisica, ma soprattutto evitando abitudini e atteggiamenti dannosi.

Ma che cos’è il sistema immunitario?

Che si tratti del sistema immunitario dei bambini o degli adulti poco conta, perché riguarda l’insieme di cellule, tessuti e organi che lavorano a stretto contatto per proteggere la salute dell’organismo umano.

Da cosa protegge il sistema immunitario?

Da qualsiasi aggressione esterna provocata da temperature estreme, quindi anche virus, batteri, parassiti e tutto ciò che è nocivo per il nostro corpo, ecco perché è importante prenderci cura del nostro sistema immunitario per non ammalarci.

Alimentazione e attività fisica: la combo perfetta per mantenersi in salute

Il primo passo (letteralmente parlando) per nutrire il sistema immunitario e rinforzarlo è quello di svolgere attività fisica regolarmente almeno tre o quattro volte a settimana, anche una passeggiata di 30 – 60 minuti è un ottimo modo per mantenere l’organismo in salute.

Stile di vita sano e attività motoria rappresentano un vero toccasana per l’organismo, ma bisogna evitare abitudini deleterie per il corpo, come il fumo, i cibi fritti e grassi, l’alcol, le sostanze stupefacenti, tutto ciò che può danneggiare l’organismo a breve e lungo termine.

Il ruolo dell’alimentazione è centrale per il nostro scopo, di conseguenza è fondamentale equilibrare tutti i nutrienti per l’organismo, sia i micronutrienti come minerali e vitamine, sia i macronutrienti come carboidrati, proteine e grassi.

Mantenendo il giusto equilibrio, magari affidandosi a un nutrizionista in caso di particolari problemi e patologie, il nostro corpo funzionerà perfettamente e così anche il sistema immunitario.

Utilizzo Vitamine e N - acetil-Cisteina per rafforzare il sistema immunitario

Tra le vitamine fondamentali per nutrire il sistema immunitario che non devono mai mancare c’è la vitamina A, utile perché produce un’azione antiossidante, così come le vitamine B6, B12 e B9, utili per mantenere in equilibrio il processo metabolico.

La vitamina C è sicuramente la più conosciuta per la sua azione protettiva e antiossidante, a proposito di quest’ultima virtù, bisogna considerare anche la N – acetil – L – cisteina, perché possiede notevoli proprietà antiossidanti e l’aumento di questo integratore produce diversi benefici, tra cui l’incremento dei livelli di glutatione, la riduzione dei radicali liberi, il miglioramento della disintossicazione dell’organismo e l’eliminazione dei metalli pesanti.

Anche la vitamina D possiede enormi benefici per il sistema immunitario, perché nutre le ossa e quindi tutto lo scheletro, favorendo l’assorbimento del fosfato e del calcio.

Insomma, per non ammalarsi serve ben altro che i classici consigli della nonna come non prendere freddo e non sudare troppo, perché ogni elemento presente negli alimenti sani è fondamentale per il benessere del corpo.