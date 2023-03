Garantire la continuità aziendale con il backup dei dati

Indipendentemente dal tipo di attività, per una gestione continua dell'azienda i dati sono essenziali. La maggior parte delle organizzazioni non si può permettere lunghi periodi di inattività non preventivata.

Disastri naturali, violazione dei dati e persino piccoli errori umani sono minacce costanti ai dati delle aziende. E se essi non possono essere recuperati si può andare in contro a difficoltà finanziarie e anche a danni per la reputazione.

Il backup dei dati può fornire un'ancora di salvezza alla continuità aziendale. Infatti, esso può garantire continuità alla vostra azienda nel caso in cui essi dovessero essere rubati o smarriti per qualche motivo.

Inoltre, se pensate di non aver bisogno di un sistema di recupero dei dati, approfittiamo di questo momento per ricordarvi alcune cose fondamentali sul mantenimento della continuità aziendale:

I computer possono avere problemi

Tutti commettono errori

La natura può influenzare la vostra attività

Che cos'è il backup dei dati?

Il backup è una procedura informatica che salva una copia dei dati in una posizione secondaria. Tutte le informazioni che si desidera conservare possono essere protette da un backup. Al suo interno possiamo inserire documenti, file multimediali, impostazioni, applicazioni e immagini.

I backup vengono creati per garantire un rapido ripristino di un sistema corrotto, inoltre, possono essere utilizzati per scopri di revisione e conformità. Infine, sono fondamentali quando si migrano o integrano informazioni da un sistema all'altro.

Metodi sicuri per il backup dei dati aziendali

Esistono diversi modi per eseguire un backup dei dati aziendali. La scelta più adatta dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni dell'azienda, la quantità di dati da archiviare e il budget a disposizione.

Backup tradizionale

Generalmente, la maggior parte delle aziende archivia i propri dati su dischi rigidi. Quelle più piccole possono anche utilizzare chiavette USB o unità esterne. Tuttavia, sebbene questi metodi presentano dei piccoli vantaggi, sono gli svantaggi a farla da padrone. Una semplice interruzione di corrente rende questi backup inutili.

Per le aziende di medie e grandi dimensioni, si preferisce ampiamente un backup "fuori sede". Non solo i dati vengono archiviati, ma anche crittografati, protetti da password e inviati a sedi remote, spesso molto distanti dalle sedi principali delle aziende. Anche una soluzione di gestione delle password per privati può essere ottimale. In questo modo, si formano i propri dipendenti in merito all’importanza dell’uso di password complesse e difficili da decifrare, che aumentano la sicurezza aziendale.

Essere proattivi

Non esistono aziende immuni da disastri informatici, ma la facilità con cui potrete rimettervi in carreggiata, dipende dai piani di backup e dalla facilità con cui questi possono essere ripristinati.

Un piano di backup e di recupero dei dati è più efficiente e vantaggioso se progettato, testato e messo in funzione, prima che esso sia necessario. Qualunque sia il piano di ripristino dei dati scelto, è meglio deciderlo con largo anticipo e "prevedete sempre la situazione peggiore".

Piano di ripristino per disastri informatici

Prima di pensare a cosa inserire nel vostro piano di ripristino in caso di disastro, pensate a ciò da cui state cercando di proteggervi e a cosa accadrebbe se non riusciste a difendervi in caso di disastro.

I cosiddetti piani di "disaster recovery" devono concentrarsi sul mantenimento dell'operatività delle attività più importanti per la vostra azienda. Ma non è bene solo progettare una procedura di ripristino, bisogna testarla regolarmente.

Backup in cloud

Le soluzioni di backup basate sul cloud hanno sempre più popolarità tra le aziende di ogni dimensione. Non solo esse consentono di archiviare in modo sicuro i dati, ma i file sono anche disponibili online in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Inoltre, possono essere facilmente modificati e aggiornati.

Si tratta di uno dei vantaggi più importanti dati da un backup su cloud. Il backup in cloud consente di archiviare i dati in tempo reale, già mentre si lavora su di essi, e quindi di condividerli live tra tutti i dipendenti. Per ottenere un risultato migliore, i dati devono essere archiviati in modo coerente e regolare.

Più tempo passa tra un backup e l'altro, maggiore è il rischio di perdita o smarrimento dei dati durante il ripristino. Una soluzione di backup in cloud ibrida è ideale anche per i vostri dati più importanti.

Conclusione

Il backup dei dati ha un valore inestimabile per la vostra azienda. Nel caso in cui si verifichi il peggio, sono la vostra ancora di salvezza per restare a galla e impedire che guai ancora peggiori possano toccare la reputazione o le casse della vostra organizzazione.