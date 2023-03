Tragico schianto sull'A4, perdono la vita nonna e nipote di Mongrando

Un tragico incidente stradale ha gettato nel dolore la comunità di Mongrando. Nonna e nipote hanno perso la vita sull'A4, nel pomeriggio di ieri, 3 marzo, nel tratto compreso tra le uscite di Pero e viale Certosa, nello scontro che ha visto coinvolte diversi mezzi. Si parla di tre auto e un camion con rimorchio.

Le vittime sono Antonella Rossetti, 58 anni, molto conosciuta in paese, e Loredana Raimondo, 15 anni, originaria di Mongrando ma residente in Lombardia. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia Stradale. La famiglia era già stata funestata da un tremendo lutto: il padre della giovane, Roberto Raimondo, era morto a soli 37 anni sempre in un incidente stradale, a bordo della sua moto.

Sbigottito il sindaco di Mongrando Antonio Filoni: "Un dramma che colpisce un territorio intero. Non trovo le parole, mi stringo al dolore dei familiari".