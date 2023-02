Cambiamento climatico: serata con Luca Mercalli

Una serata per affrontare il tema del cambiamento climatico, con un ospite d'eccezione. Anga prepara il grande ritorno della Fiera in Campo incontrando, questa sera, martedì 21 febbraio, il climatologo Luca Mercalli.

L'appuntamento, aperto a tutti, è alle 21 al Salone Dugentesco.

«Il meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico - spiegano da Anga - approfondirà gli attuali problemi climatici che stanno cambiando la Pianura Padana».

Temi di primaria importanza non solo per il mondo agricolo, ma per tutti i cittadini che, sempre più, si trovano a confrontarsi con lunghi periodo di siccità - con il conseguente problema dell'approvvigionamento idrico - e repentini e violenti fenomeni temporaleschi, che spesso degenerano in violente grandinate, trombe d'aria e altri fenomeni dal potenziale distruttivo.

E, per una zona come le «terre d'acqua» vercellesi, a vocazione risicola, il tema del cambiamento climatico e della siccità rischia di diventare anche un elemento capace di innescare un processo di cambiamento economico e ambientale. La semina in asciutta, la mancata ricarica delle falde, la gestione delle acque sono temi che caratterizzeranno il dibattito politico ed economico dei prossimi anni. E l'aiuto della scienza è fondamentale per governare le scelte che ne conseguiranno.