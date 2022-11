Colpito al volto mentre esulta per il gol: calciatore della Dufour finisce in ospedale

Colpito al volto dalla gomitata di un avversario, un calciatore 24enne della Dufour Varallo, Gabriele Testori, ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dove è giunto, nel pomeriggio di domenica, con quattro denti rotti.

Una vicenda sconcertante quella avvenuta nel corso dell'incontro tra Juve Domo e Dufour, terminata 3-3: la gomitata, infatti, non è avvenuta nel corso di un'azione di gioco, ma mentre Testori stava festeggiando il gol del pareggio siglato da un compagno di squadra. Il giovane dovrà essere operato e, in un post, la società sportiva valsesiana stigmatizza l'accaduto, chiedendo misure severe per l'autore.

«Un gesto "infame" - rileva la società - Nobili segna il terzo gol e mentre Testori corre a esultare viene colpito da una gomita al volto che gli procura la caduta di 4 denti e il conseguente ricovero al pronto soccorso, gesto che deve per forza non passare inosservato! Una persona che si comporta cosi a nostro modo di vedere non deve più scendere sui campi di calcio perché un gesto così va oltre ogni logica! Come società faremo di tutto per far sì che venga sanzionato».