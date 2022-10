Mostra fotografica on line: 26 scatti di Giuseppina Francesio (FOTOGALLERY)

Una vecchia sveglia in un casolare disabitato. La risaia in tempesta quando c'è vento. Nel vecchio casolare, tra crepe e brandelli di passato, una modella vestita di rosso, perché la vita continua: fuori, c'è la natura, che è poesia. Che incanta. Che è vita.

Passato e presente che si incontrano negli scatti di Giuseppina Francesio, che vive a San Germano.

Le sue foto – su Instagram, su facebook – colpiscono. Raccontano.

Lo sfondo è la terra di risaia, «fotografo i miei pensieri» dice lei.

Le abbiamo chiesto di proporre una mostra qui, su Infovercelli24. Una fotogallery con alcune sue foto.

È rimasta sorpresa, «Non credevo di suscitare interesse, ci sono tanti fotografi più bravi di me. E poi sono una persona riservata, non cerco visibilità».



Eppure una mostra dal vivo Giuseppina Francesio l'ha fatta.

«Sì, una mostra che si è tenuta lo scorso maggio nel borgo di Vettigné su incoraggiamento di Enrica Fassio che ringrazio».



Ci dica di questa sua passione per la fotografia. Come e quando è nata?

«La passione per la fotografia è iniziata vedendo le fotografie scattate da grandi fotografi. La fotografia ha un linguaggio universale ed è fantastico. Ho iniziato col cellulare passeggiando fra la campagna, osservando quanto c'è di bello attorno a noi. Un fotografo ha visto le mie foto e mi ha incoraggiata. Ho comprato la macchina fotografica e me ne sono innamorata. È un modo per esprimersi senza parlare, bellissimo».



Infine. Chi è Giuseppina Francesio?

«Vengo da un ambiente rurale, casale e risaie. Amo la campagna, la semplicità. Sono sposata e ho tre figlie a cui spesso chiedo di farmi da modelle. Per rispondere alla sua domanda... Chi sono? Credo che le fotografie lo dicano per me».



Soprattutto paesaggi rurali, ma non solo. Cosa c'è "dentro" le sue fotografie?

«I miei pensieri».



(Fotografie che comunque, a nostro avviso, meritano d'essere conosciute)