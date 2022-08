L'Inps toglie la pensione a una 70enne "deceduta", ma lei è viva

Una donna di 70 anni, Maria Cristina Fornelli Bardina, ex insegnante di Balangero in pensione del 2004, si è vista bloccare la pensione dallo scorso 30 di giugno all'INPS. Risulta Infatti morta dal 15 del mese e ora deve dimostrare di essere viva per tornare avere la pensione.

La donna ha raccontato la sua storia sulle pagine di un quotidiano locale. La vicenda era iniziata il 4 luglio quando aveva chiamato in banca per chiedere conto del mancato accredito della pensione. "E' stata stornata perché l'INPS ci ha comunicato che lei è morta" è stata la risposta. La persona deceduta però è un'omonima, eppure la pensionata in vita non è riuscita a venire a capo della questione. "Ho dovuto chiedere al comune di Balangero - racconta - di riprodurmi quella che si chiama dichiarazione di esistenza in vita che, insieme alla fotocopia della mia carta d'identità, ho spedito via mail prima alla banca poi anche all'INPS, ma niente è cambiato. Ora sono due mesi che non percepisco i soldi che mi sono dovuti".

Dopo che la vicenda è arrivata all'onore delle cronache, suscitando un evidente clamore, l'Inps ha effettuato le verifiche del caso, ripristinando la pensione. "Ci siamo immediatamente adoperati - dicono dall'Inps - per risolvere il caso, ripristinando già in data 3 agosto la pensione che è già stata messa in pagamento e che sarà ricevuta con valuta 10 agosto, mentre quella di luglio è già stata pagata".