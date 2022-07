Un lettore. «Richieste di somme già pagate, anticipi, conguagli: "misteri" delle bollette Asm Atena»

Egregio Direttore,

tramite il suo giornale vorrei dire gentilmente ad Atena Traiding, IREN, ASM, di smetterla di inviarmi bollette dove scrivono, immancabilmente, che gli risultano sempre delle bollette non pagate, ma che io ho sempre pagato, come anche lei può verificare con gli allegati alla presente email.

Questa storia da parte di Atena Traiding, IREN, ASM, si ripete in ogni bolletta a partire dal 18.06.2021 fino al 15.06.2022, come anche lei, direttore, può verificare con gli allegati alla presente email. Sono 14 bollette e 29 bonifici bancari che io stesso ho eseguito. Nel giugno 2021 sono addirittura arrivati a farmi una doppia fatturazione per la stessa bolletta! Che dopo una mia richiesta di chiarimento, mi scrivono che si sono sbagliati, bontà loro!!

A questo punto, da perfetto ignorante in materia, mi chiedo: ma Atena Traiding, IREN, ASM, che infernale sistema informatico usano per la fatturazione delle bollette? Ed ancora: sono arrivati, quello che per me è una assurdità, di inviarmi una bolletta Atena-IREN del 15.07.2022 con un importo da pagare di zero euro!!!! Sarei curioso di sapere quante risorse umane hanno impegnato e quali mezzi informatici hanno usato per emettere una bolletta con un importo di zero euro, poichè, suppongo, che io non sia l'unico cliente a cui hanno inviato una bolletta del genere.

La seconda domanda che faccio ad Atena Traiding, IREN, ASM, è : perchè in tutte le bollette che mi avete spedito dal 23.06.2021 al 13.07.2022, scrivete "Fattura di conguaglio" o "acconto"? Conguaglio di che cosa?, considerato che mi avete installato il contatore elettronico dell'Energia Elettrica lo 05.08.2009 , e quello del Gas il 20.12.2017 e tutti i mesi vi invio l'autolettura dei due contatori. Io voglio pagare bollette per quello che consumo realmente e non dei conguagli, altrimenti mi chiedo, da perfetto ignorante in materia, a cosa è servito installare dei contatori elettronici?

Quindi, chiedo gentilmente, a qualche responsabile di Atena Traiding, IREN, ASM, se riesce a rispondermi in parole semplici alle 2 domande che ho posto, ve ne sarei molto grato.

Ringrazio anticipatamente il direttore del giornale per la pazienza certosina che dovrà usare per leggere tutti gli allegati che gli ho inviato con la presente email, e se riuscirà a capirli, perchè io, non ci ho capito nulla.

Le porgo i miei saluti e le auguro buon lavoro.