Musa Vercelli: arriva Gianna Nannini

E' la settimana di Gianna Nannini a Musa Vercelli. L'appuntamento con la rock star senese è per giovedì 28 luglio alle ore 21.15 in piazza Antico Ospedale. Oltre 1100 i biglietti già venduti per il concerto che, dopo il successo del tour che l’ha portata sui palchi dei più grandi teatri d’Italia, vede la cantante tornare con nuove date in arene e piazze italiane.

Dopo anni di conservatorio viene notata da una casa discografica, che produce il suo primo album Gianna Nannini. È con il singolo America, contenuto nel disco "California", che avrà la sua consacrazione nel mondo del rock. Il suo secondo disco avrà grande successo non solo in Italia ma anche in Europa. Con il quinto album, che vanta collaborazioni con grandi nomi, raggiungerà anche il resto del mondo.

Tra i suoi più grandi successi ci sono "Sei nell’anima", "Meravigliosa creatura", "America", "Fotoromanza" e "Amandoti".

Oltre al grande successo musicale, la Nannini è impegnata anche a livello sociale e partecipa spesso a diverse iniziative di solidarietà.

I biglietti sono disponibili online su: www.ilcontato.it e www.ticketone.it oppure da Dosio Music in via Giuseppe Verdi 44.