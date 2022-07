Le migliori app iOS per ingannare la noia

Tutti noi ci annoiamo a volte. Fissiamo i nostri telefoni, cercando disperatamente qualcosa da fare che non sia scorrere Twitter o Instagram.

Se siete alla ricerca di un nuovo modo divertente per ammazzare il tempo sul vostro telefono, continuate a leggere!

Ecco alcune delle migliori app per iOS che vi aiuteranno a curare la noia:

Golden Slots

Golden Slots è, come suggerisce il nome, un gioco di slot machine. Presenta una varietà di temi e funzioni che offrono un intrattenimento più che sufficiente per passare il tempo quando ci si annoia. Il gioco è gratuito e disponibile solo per i dispositivi iOS.

Cally Caves 4

Cally Caves 4 è un puzzle game che può essere giocato da chiunque.

Si usano i tasti freccia destra e sinistra per muoversi, la barra spaziatrice per saltare e prendere la mira con la pistola per sparare ai nemici.

Il mouse viene utilizzato per attivare interruttori, porte e raccogliere monete.

Plague Inc.

Se siete annoiati e cercate un modo per ammazzare il tempo, Plague Inc. è l'applicazione che fa per voi.

Il gioco vi mette a capo di un virus aereo che deve infettare gli esseri umani e farli ammalare abbastanza da impedire loro di combattere la vostra malattia.

È possibile scegliere tra diverse malattie, tra cui H1N1 (influenza suina), SARS e persino Ebola.

Nei panni del virus, il vostro obiettivo è quello di distruggere l'umanità uccidendo tutti gli esseri umani, il che vi farà guadagnare punti in base alla velocità o all'efficacia della loro morte.

Il problema? Non avete il controllo di tutte le persone che si ammalano; è possibile che alcune sopravvivano grazie all'immunità contro il ceppo che state utilizzando!

Fezbet mobile

Fezbet è un'applicazione web basata su browser che si adatta automaticamente al vostro dispositivo.

Ciò significa che funziona su telefoni e tablet, oltre che su computer desktop, ecco i metodi per scaricare la FEZbet app.

Il sito è semplice e facile da usare, ma presenta anche alcune delle migliori funzioni esclusive per i dispositivi mobili.

È possibile giocare alle slot sul proprio telefono o tablet senza dover scaricare alcuna applicazione; basta accedere dal browser integrato di Safari o Chrome e il gioco è fatto!

iCycle: On Thin Ice

iCycle: On Thin Ice è un gioco che segue la storia di un ciclista che sta guidando la sua bicicletta sul ghiaccio sottile.

L'obiettivo del gioco è rimanere in sella alla bicicletta il più a lungo possibile senza cadere nel ghiaccio.

Questo può essere impegnativo perché ci sono molti ostacoli sulla strada, tra cui buchi, crepe e rocce taglienti.

È possibile utilizzare le monete raccolte per acquistare potenziamenti per la moto o vite extra, in modo da non dover ricominciare da zero quando si cade nell'acqua sottostante.

Mini Metro

Mini Metro è un puzzle game che assume la forma di un simulatore di metropolitana minimalista.

Il gioco inizia con la costruzione di una piccola rete, ma man mano che si guadagnano soldi nel gioco, si possono sbloccare nuove città ed espandere il sistema ferroviario della propria città.

È facile farsi risucchiare da questa applicazione per ore e ore: è così semplice che diventa meditativa, come lo era giocare con i LEGO o con i libri da colorare quando eravamo bambini.

È ottimo per sconfiggere la noia perché non ci sono annunci pubblicitari, quindi se avete bisogno di qualcosa da fare sui mezzi pubblici o mentre aspettate in fila per un caffè (o anche solo seduti sul vostro divano), Mini Metro sarà lì per voi con un gameplay divertente e poco altro tra voi e il successo!