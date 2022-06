Si ribalta il pullmino dei giovani calciatori: morto un 12enne, gravissimo un compagno

Gravissimo incidente stradale, ieri sera, poco prima delle 20.30, sull'autostrada A4, nel tratto tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est.

Un pulmino si è ribaltato. All'interno viaggiavano alcuni componenti del Bulè Bellinzago, 4 minorenni (3 di 11 anni e uno di 12 anni) e 4 adulti, tre uomini di 41, 45 e 46 anni e una donna di 44. Un ragazzo di 12 anni, ricoverato in gravissime condizioni nel Reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara, è purtroppo è deceduto. Altri quattro feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Magenta.

Otto in tutto le persone coinvolte: un ragazzino di 11 anni è stato ricoverato in Codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E' stato trasportato da un'eliambulanza con un grave trauma cranico e una grave ferita a un arto. Un altro 11enne, con un uomo di 45 anni e una donna sono invece stati ricoverati in Codice Verde a Magenta. Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un 46enne e un 11enne sono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Sul drammatico ribaltamento del pulmino che rientrava da un torneo a Viareggio, indaga la Polizia stradale di Novara, che ha competenza per quel tratto di autostrada A4.