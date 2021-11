Agendina tascabile: perché vanno ancora di moda nonostante il digitale

Oggi le nostre giornate sono condizionate da tantissimi impegni, mille cose da fare e ricordare ed è indispensabile organizzare tutto tenendone conto in maniera scritta, per non rischiare di perdere dati, appunti, appuntamenti e tanto altro.

Da tempo i sistemi elettronici (telefoni, pc, tablet) hanno in parte sostituito la memorizzazione su carta, tuttavia, si sta assistendo ad un'inversione di rotta dal momento che sta tornando di moda l'utilizzo dell'agenda tascabile, così da averla sempre a portata di mano.

Sono soprattutto le aziende, che stanno puntando sul regalare ai propri clienti questi utili gadget in modo da poter accrescere di popolarità e come strategia di marketing: è possibile trovare gadget aziendali e non solo su www.gadgetoo.com noto portale di settore che dispone di un'ampia gamma di modelli anche da personalizzare tra i quali scegliere.

Scrivere a mano rafforza la memorizzazione

Il boom dell'agenda tascabile è dovuto anche a recenti studi condotti che hanno confermato che scrivere a mano rafforzi fortemente la memorizzazione delle informazioni riportate.

Annotare nella propria agendina tascabile appunti, appuntamenti, numeri di telefono o indirizzi al volo, liste della spesa e tanto altro, lo fissa nel cervello e sarà più facilmente ricordato.

Avere in mano uno strumento semplicissimo che dura tutto un anno è una cosa senza confronto e avrete in ogni momento la possibilità di ritrovare tutto ciò che vi servirà senza aver paura che non si sia salvato o che il dispositivo elettronico stia per scaricarsi.

Formati e tipologie dell'agenda tascabile

In commercio, è possibile trovare tantissimi formati e diverse tipologie di agende tascabili.

Dalla forma e consistenza delle copertine, al formato interno che può essere di tipo giornaliero, settimanale, misto o mensile; centinaia di colori e carta di formati e consistenze diverse, le rendono poi un oggetto piacevolissimo anche da acquistare.

Andare in cartoleria o acquistarle sui vari siti, come ad esempio gadgetoo.com, considerata la vastità di proposte, è sempre una bella esperienza.

Bisogna ovviamente dedicarci del tempo per scegliere l’agenda tascabile più vicina ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Niente più dati cancellati per errore

L'agenda tascabile non tradirà mai le proprie aspettative: tutto ciò che verrà scritto, rimarrà impresso per sempre.

Non terminerà nessuna batteria, non ci saranno memorie piene, non avrete problemi di linea o comunicazione, velocità di giga limitata ricariche da effettuare: insomma tutto rimarrà inalterato nel tempo e per ogni necessità, basterà sfogliare la propria agenda personale o riprendere quelle degli anni precedenti e tutto sarà sempre a disposizione.

Personalizzazione ed organizzazione

Dal momento dell’acquisto, l'agenda tascabile diventerà un pezzo unico e sempre al proprio fianco.

Durante l’utilizzo si potrà personalizzare a proprio piacimento, organizzandola nella maniera più utile ed efficace.

Ognuno ha un proprio modo di gestire la programmazione di quanto serve ed avere la possibilità di scrivere, scarabocchiare, disegnare, strappare e fare tutto ciò che si vuole con semplice carta e penna o matita rendendola unica per sempre.

Si potrà spuntare efficacemente quanto fatto, e rendersi conto immediatamente su come sta procedendo ciò che si è pianificato; basterà una semplice occhiata per avere sotto controllo i propri progetti.

Economicità dell'agenda tascabile

Un'agenda tascabile si acquista una volta in un anno e quindi si spenderanno al massimo qualche decina di euro.

Non esiste, pertanto, altro strumento di memorizzazione di dati semplici da gestire, così economico: non si hanno costi di ricarica, costi di acquisto di accessori, non c'è bisogno di ricaricare la batteria; in definitiva è lo strumento perfetto per organizzare in modo efficace la propria quotidianità.

Certamente è necessario capirne le sue enormi potenzialità, in quanto la si considera uno strumento antico, superato in toto dalle attuali tecnologie, ma è garantito che chi inizia ad utilizzare una agenda tascabile, difficilmente tornerà indietro.