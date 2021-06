Geolocalizzazione di un indirizzo IP: ecco come fare

Il mondo di internet sorprende sempre di più e ogni anno che passa la tecnologia fa dei passi da gigante. Ormai possiamo individuare tutti i nostri movimenti ma anche di altre persone, grazie ad un metodo che identifica la localizzazione del mio IP in maniera chiara, pulita ed efficace. Per realizzare tutto questo però c’è bisogno di sapere usufruire di passaggi significativi e in questa sezione andremo ad analizzarli tutti con precisione.

La perfetta geolocalizzazione di un indirizzo IP

C’è un sito in particolare che ci regala una perfetta geolocalizzazione completamente gratuita, con un metodo veloce e molto efficace anche se serviranno alcuni utili passaggi per la riuscita di una localizzazione di dispositivo mobile o computer IP: vediamo come fare.

L’inserimento dati è una fase fondamentale che dobbiamo inserire per la geolocalizzazione del nostro indirizzo IP o di un’altra persona. Quindi bisogna accertarsi in primo luogo di effettuate il giusto inserimento dell’indirizzo IPv4 o IPv6 da digitare, un codice formato da nove cifre. A questo punto sarà importante emettere il tipo di connessione, come ad esempio la Wireless. Importante sarà l’inserimento anche dell’hostname. Cosa significa? L’hostname è il nome che identifica un certo tipo di dispositivo all’interno di una rete e può fare parte anche di un URL. Inoltre permette di associare una denominazione ad un indirizzo IP.

Quindi andiamo ad analizzare i primi assaggi da realizzare prima di effettuare una ricerca di geolocalizzazione di un indirizzo IP:

Inserimento indirizzo IPv4

Tipo di connessione

Hostname

La seconda parte per una perfetta geolocalizzazione riguarda i dati della persona che ha l’indirizzo IP che ricercate. Il portale vi chiederà di inserire la nazione, il continente, la regione e la città della persona in possesso del dispositivo da localizzare in quel preciso momento. Inoltre sarà importante inserire anche l’Internet Provider (server) e l’ASN.

Ecco quindi i dati da inserire per la localizzazione di un dispositivo:

Nazione di appartenenza

Continente di appartenenza

Regione di appartenenza

Città di appartenenza

Internet Provider

ASN

Importante è anche da sottolineare e come già citato in precedenza, che questo servizio di localizzazione è completamente gratuito per tutti quegli utenti che lo potranno utilizzare. Basteranno pochi click per la giusta geolocalizzazione dell’indirizzo IP di un dispositivo mobile o computer. Il sito mette a disposizione una mappa ben dettagliata che andrà ad individuare l’IP nel raggio di pochi chilometri dove si trova in quel preciso momento. Da segnalare che lo strumento ha a disposizione un database pubblico e va a conoscenza con latitudine e longitudine

In conclusione possiamo sottolineare come questo strumento sia un qualcosa di veramente importante per la geolocalizzazione di un indirizzo IP che appartiene a voi o a qualsiasi altra persona con dispositivo mobile o computer. Basterà un click per effettuare tutto quello che avete bisogno.