I 5 dispositivi high-tech migliori dell’ultimo decennio

Non possiamo negarlo, è sotto gli occhi di tutti: negli ultimi anni il digitale e la tecnologia ha guadagnato un posto particolare nella vita di ognuno di noi. Alcune testate giornalistiche hanno ampliato anche le loro rubriche riguardanti le recenti scoperte e le nuove invenzioni.

Dal 2010 al 2020 ha tecnologia ha sicuramente cambiato il volto di tutto ciò che reputiamo quotidiano, aprendo la porta a nuove sfide e facilitazioni: lavatrici parlanti, film in streaming su piattaforme come Netflix e Amazon Prime, assistenti virtuali e molto altro.

Pensate che i principali Social Network hanno raggiunto due miliardi di utenti, e ogni minuto vengono caricate più di 100 ore di contenuti video su Youtube. Insomma, alcuni direbbero che stiamo vivendo il futuro, ma quali sono i principali strumenti tecnologici che hanno cambiato l’ultimo decennio? Scopriamolo subito!

Tablet

Una delle diavolerie tecnologiche che hanno scatenato più scalpore, creando vere e proprie file alle casse, è sicuramente l’entrata in scena del tablet. Ma non stiamo parlando di un dispositivo qualsiasi: secondo il Time, una delle grandi intuizioni e invenzioni di Apple è stato proprio l’iPad. Si trattava di un tablet in grado di ricreare un piccolo computer portatile in formato tavoletta, con display multi-touch e senza cavi fastidiosi da usare e da trasportare.

Insomma, l’iPad e in generale il tablet ha rivoluzionato l’ultimo decennio in ambiti come l’intrattenimento e lo studio, ma anche nel lavoro in mobilità. Potremmo definirlo come il primo mattone con cui abbiamo iniziato a costruire lo smart working come lo conosciamo oggi, evolvendo il PC in un dispositivo più leggero e versatile.

Droni

Dal 2010 al 2020, un’altra importante evoluzione è stata quella dei droni, che hanno cominciato a dimostrare il loro vero potenziale in diversi campi. Se più di 10 anni fa questi dispositivi erano progettati di grandi dimensioni, ingombranti e utili solo per i professionisti, oggi non è più così. Infatti, si sono rimpiccioliti e soprattutto sono diventati facili da guidare, ma anche economico e alla portata di tutti. Che sia per realizzare video, oppure per perlustrare una zona prima di iniziare a fare trekking o ancora per fini sportivi, i droni si trovano ormai facilmente in commercio.

Assistenti virtuali

“Alexa! Quanti anni hai?”; questa potrebbe essere una delle domande da sottoporre alla fantastica assistente firmata Amazon, progettata e messa in commercio nel 2014. Con l’utilizzo della voce oggi possiamo accendere le luci, avviare il riscaldamento autonomo, ascoltare una storia, rilassarci e divertirci.

Ma non è certamente l'unico assistente che ha completamente rivoluzionato la vita quotidiana di milioni di persone: impossibile non ricordarsi di Cortana per Windows, Siri per iOs oppure di Google. Oggi possiamo delegare loro quasi ogni compito: dall’avviare la lavatrice, all'ordinare la spesa e molto, molto altro.

Orologi tecnologici

Prima la celebre azienda di Cupertino e poi, a ruota, tutti gli altri: stiamo parlando degli smartwatch. Oggi si possono trovare online e offline, di svariate grandezze, caratteristiche, colori e funzioni, eppure sono stati in tanti quelli che criticarono Apple nel 2015. Forse il loro prodotto era davvero troppo costoso per avere un successo clamoroso, ma sicuramente è aperto le porte all’innovazione, anche in questo caso.

Attualmente non è più difficile trovare al polso di uomini e donne orologi tecnologici che permettono di guardare l’orario, ascoltare la musica, mandare messaggi, rispondere alle chiamate e tanto altro. Alcuni dispositivi permettono anche di tenere traccia delle proprie condizioni di salute, perciò vengono impiegati anche da specialisti. Insomma, una rivoluzione che ha cambiate le vite di tutto il mondo.

Cuffie Bluetooth

Gli auricolari senza fili sono stati negli ultimi anni del decennio 2010/2020 un vero quid in più. Ragazzi e adulti hanno desiderato a lungo di trovare sotto l’albero di Natale soluzioni del genere, con cui ottimizzare le proprie esperienze di ascolto della musica e di lavoro. La possibilità di non avere fili penzolanti e fastidiosi è senza ombra di dubbio una delle qualità principali delle cuffie Bluetooth. Ora non dobbiamo passare mezz’ora per cercare di togliere i nodi creati dai fili ingarbugliati!

Se fino a poco tempo fa era solo Apple l’azienda che proponeva soluzioni del genere, adesso il mercato è più ampio (i migliori prodotti potete trovarli visitando https://nafura.it).

Tra le qualità principali di questo tipo di dispositivi c’è senz’altro la capacità di cancellare il rumore attivamente, cioè di far ascoltare la musica senza il fastidio del traffico o di altri suoni che possono rovinare l’esperienza.