Costi Pos e detrazione fiscale: come ottenere il bonus 2020

In merito ai pagamenti Pos , sono sempre di più i consumatori che decidono di pagare attraverso un sistema elettronico. Il pagamento tramite Pos, rappresenta ormai la frontiera ultima soprattutto, in questo periodo di emergenza da Covid-19 . Non è un caso infatti, che si cerca di evitare il passaggio delle banconote da mano in mano. Questo è un sistema molto importante per cercare di tutelare la propria salute. Le persone finiscono per avere paura e quindi scelgono il pagamento Pos come prioritario. Davanti a questa necessità, allora i negozianti hanno dovuto adeguarsi scegliendo il pagamento Pos con attenzione e cura.

Per favorire il boom dei pagamenti digitali e anche per sostenere i commercianti che hanno dovuto installare, a partire dal primo luglio 2020 obbligatoriamente, il pagamento Pos, è stato attivato anche il bonus 2020.

Importanza dei pagamenti elettronici

Dalla legge di stabilità del 2016 e poi successivamente con la legge di bilancio del 2020, vi è stato un vero e proprio boom di pagamenti elettronici. Infatti, il governo ha cambiato la soglia per il trasferimento in contanti. Mentre in passato si poteva pagare fino a 3mila euro in contanti, adesso invece la soglia è stata fissata a 2 mila euro. Questo limite scenderà ulteriormente nel 2022, quando si arriverà a mille euro. L'obiettivo è quello di far sparire il denaro contante. Il pagamento Pos deve diventare la forma di transazione più diffusa in modo tale da rendere tutti i pagamenti tracciabili. Chiaramente, la normativa aveva richiesto, obbligatoriamente a partire dal primo luglio 2020, di attivare anche nei negozi e nelle piccole e medie imprese, un Pos. Il pagamento con Pos , però deve essere sempre fatto in modo tale da non gravare sui commercianti che stanno vivendo una crisi non indifferente dovuta all'emergenza da Covid-19 la conseguente crisi economico-finanziaria.

Il credito d'imposta per i costi Pos

Il sistema per il pagamento Pos può essere sempre ammortizzato. Infatti, secondo quello che è stabilito all'interno della legge 157 del 2019 e nella legge di bilancio 2020, lo Stato ha deciso di garantire un credito di imposta pari al 30% per ammortizzare i costi Pos. Le commissioni Pos possono essere fornite come credito di imposta per i commercianti facendo un'analisi direttamente sul transato e sul numero di operazioni. Il credito viene riconosciuto nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta di maturazione e poi, deve essere sempre comunicato tutto all'Agenzia delle Entrate. È importante però conservare per 10 anni i documenti relativi alle commissioni addebitate, in modo tale da poter tenere tutto sotto controllo.

Le caratteristiche dei pagamenti digitali e del pagamento con Pos

Quando si parla di pagamento tramite Pos bisogna sempre rendersi conto che ci sono diverse tipologie di pos tra cui è possibile scegliere. Innanzitutto, c'è da dire che il pagamento Pos deve essere sempre distinto per tipologie. C'è quello che si paga in virtù dell'erogazione di una commissione ai danni del commerciante o titolare di attività, che quindi va a gravare sulla singola transazione. Vi è quindi l'opportunità però di acquistare un Pos senza costi fissi e che prevede solo le commissioni sul pagamento Bancomat. Poi si può acquistare un Pos mobile, portatile o quelli di tipo classico che invece hanno un costo fisso e non prevedono pagamenti sulle commissioni. Questo dipende un po' dal volume di affari che si ha.

Le diverse soluzioni di dispositivi in commercio

Vi sono diverse soluzioni di pagamento che è possibile prendere in considerazione quando si parla di pagamento tramite Pos. In primis, si ha la possibilità di fare il pagamento utilizzando un Pos mobile o Pos portatile, che funziona solitamente con la rete WiFi, 3G o 4G. Questi Pos senza fili sono molto comodi e sono ideali soprattutto, per coloro che fanno ad esempio consegne a domicilio oppure che hanno dei tavoli all'esterno. Esistono anche delle versioni di Pos Mobile con scontrino hanno in abbinato delle stampanti, in modo tale da stampare subito la ricevuta per gli utenti. Chi si chiede il Pos portatile come funziona, in realtà scoprirà molto presto che attraverso la linea internet, riesce a svolgere le operazioni classiche di qualunque dispositivo.

Quale Pos scegliere?

In genere, la scelta ricade sul Pos più economico ma in realtà bisogna valutare nel dettaglio tutte le possibilità. In primis, il volume di affari. Chi ad esempio, ha un grande volume d'affari con i pagamenti elettronici dovrebbe optare per un Pos a costo fisso. Quindi, un Pos con un canone mensile e senza commissioni sulle transazioni. Diversamente, invece chi ha un volume di affari ridotto, può anche decidere di ammortizzare il costo Pos oppure di optare per un Pos senza costo fisso. Questo tipo di Pos economico, in realtà ha soltanto dei costi sulle commissioni. Le commissioni per il pagamento Pos, in genere sono abbastanza ridotte e bisogna valutare nel dettaglio qual è l'offerta. Un'altra cosa da valutare è entro quanto tempo viene fatto l'accredito. In tal caso, si tratta generalmente di un periodo che è un massimo di 3 giorni a meno che non ci sono poi, casi particolari di malfunzionamento o di problematiche con la banca.

Pagamenti via link e altri sistemi di pagamento

Un'altra cosa importante è valutare se il proprio Pos ha a disposizione anche altri servizi come, ad esempio i pagamenti via link. Quelli via link sono sistemi di pagamento digitale che funzionano di solito, con un'applicazione per dispositivi mobili. Si genera un link che viene condiviso al cliente che può utilizzarlo per il pagamento. Si mette l'importo, si accetta il pagamento e si aggiungerà il risultato desiderato. In questo modo, parliamo della possibilità di ottenere un pagamento immediato e rapido. Questo sistema è uno di quelli consigliati soprattutto, quando si fanno le consegne a domicilio. Quando si fanno le consegne a domicilio, infatti è fondamentale che si eviti il contatto il più possibile soprattutto, in questo periodo di pandemia. La soluzione del pagamento via link deve essere presa in considerazione anche per questo motivo. Ben presto però, ci si renderà conto di come è comoda e non se ne potrà più fare a meno.