Quarona: cittadinanza onoraria a Pier Luigi Loro Piana

Quarona rende omaggio a una figura di primo piano del mondo imprenditoriale italiano ma soprattutto a un filantropo rimasto saldamente legato alla sua terra d'origine.

Lunedì sera, in Consiglio comunale, il sindaco Francesco Pietrasanta proporrà il conferimento della Cittadinanza onoraria a Pier Luigi Loro Piana.

"Un atto che la nostra Amministrazione si è sentita in dovere di fare per i molteplici motivi che legano questo grande uomo e la sua famiglia alla nostra comunità - spiega il primo cittadino - Dal lavoro al sociale, alle idee innovative alla nobiltà d’animo, è molto quello che gli dobbiamo e questo piccolo gesto sono sicuro possa far piacere a tutti".

Alla famiglia Loro Piana, del resto, è legato quasi un secolo di vita di Quarona: "Senza l’azienda - fa notare Pietrasanta - Quarona non sarebbe il paese che è oggi. Oltre a dare lavoro a generazioni di residenti, la famiglia ha sempre dimostrato grande rispetto per la nostra comunità".

Un legame che, nonostante il passaggio dell'azienda alla multinazionale francese LVMH, si è mantenuto e addirittura rinsaldato nel corso degli ultimi anni e, in particolare, nel corso di un 2020 particolarmente travagliato e caratterizzato dall'emergenza Covid.

"Pier Luigi Loro Piana ha fatto e sta facendo molto per aiutare il nostro sistema sanitario - rileva Pietrasanta -: dal finanziamento dei test sierologici offerti gratuitamente alla popolazione, all’acquisto di apparecchiature e materiale sanitario per l’ospedale: il dottor Loro Piana ha messo in campo un impegno da vero benefattore, lontano dalle luci della ribalta. E' un onore averlo conosciuto nella sua semplicità, generosità e determinazione. A nome di tutti i quaronesi dico grazie".

Fatto questo passaggio amministrativo in Consiglio comunale verrà poi definita la data della cerimonia di conferimento della cittadinanza.