Avevano razziato oro e denaro dalle case. Portandosi via anche una cagnolina

Avevano rubato monili d’oro, gioielli con pietre preziose e denaro per un valore complessivo di circa 70.000 euro, introducendosi negli appartamenti di diverse persone anziane esibendo falsi tesserini di riconoscimento dell’Arma dei Carabinieri, oppure qualificandosi come impiegati del Comune che dovevano svolgere sopralluoghi.

Un trio di malviventi è stato dalla Polizia Stradale di Novara: nel corso di un servizio di vigilanza sulla Torino Milano, che, come è stato spiegato in una conferenza stampa in Questura questa mattina a Novara, è stato effettuato da pattuglie della in abiti civili, veniva notata una Ford Fiesta che viaggiava a tutta velocità e le cui targhe facevano sospettare una possibile alterazione, essendo quella anteriore diversa da quella posteriore per due lettere invertite. Dopo un inseguimento conclusosi alla barriera di Rondissone, gli agenti riuscivano a fermare i tre, tutti italiani residenti ad Ivrea e nel Canavese, e tutti pluripregiudicati e recidivi.

Durante la perquisizione della vettura, gli agenti rinvenivano nel bagagliaio anche una cagnolina, molto spaventata. Tramite il microchip di riconoscimento, è stata identificata: si chiama “Briciola” ed era stata rubata nell’ultimo raid. In poche ore l’animale è stato riconsegnato ai proprietari.