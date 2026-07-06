Santhà. Minorenne in fuga (con la complicità della madre) rintracciata dalla polizia

Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria di Santhià ha dato esecuzione ad un provvedimento di allontanamento di una ragazza minorenne emesso dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Val D’Aosta.

La giovane era stata inserita in una comunità unitamente alla madre la quale, una volta venuta a conoscenza del provvedimento, ha pianificato la fuga della figlia dalla struttura. L’allontanamento è stato organizzato nei minimi particolari, individuando anche un luogo sicuro nel quale nasconderla. Il piano è stato portato a termine nelle settimane successive, quando le due si sono allontanate facendo perdere le proprie tracce.

Successivamente la donna, a carico della quale era stato inserito un provvedimento di rintraccio in ambito nazionale, è stata sottoposta ad un controllo da parte del personale della Polizia Ferroviaria di Santhià mentre si trovava a bordo del treno diretto a Vercelli. Accompagnata negli uffici, si è rifiutata di fornire informazioni sul luogo dove si trovasse la figlia, limitandosi esclusivamente a garantirne lo stato di buona salute. Durante il colloquio, tuttavia, ha riferito maldestramente che la ragazza si trovava in una casa sicura a Saluggia (VC). Tale informazione si è rilevata determinante per individuare l’abitazione: incrociando il dato con le frequentazioni della donna, gli operatori della Polizia Ferroviaria di Santhià sono riusciti a risalire ad un’amica di vecchia data di quest’ultima che, dinanzi a tali evidenze, ha deciso di collaborare accompagnando gli operatori dalla minore.

Al termine delle operazioni, la ragazza è stata affidata ai servizi sociali, mentre la madre è stata indagata in stato di libertà per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.



