Completati i lavori di riqualificazione della Palude di Casalbeltrame: nuova vita per la riserva naturale tra Novarese e Vercellese

La Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame, una delle aree protette più estese tra le province di Novara e Vercelli, si prepara a vivere una nuova fase. Sono stati infatti completati i lavori di riqualificazione ambientale che hanno interessato l’intera area, per un totale di oltre 640 ettari compresi nei territori comunali di Biandrate, Casalbeltrame e Casalino.

L’intervento, avviato nei primi mesi del 2024 e concluso da poco, è frutto di un importante programma di compensazione ambientale promosso dal Comune di San Pietro Mosezzo, in stretta collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Le opere sono state realizzate da Techbau S.p.A., su incarico privato, con il supporto tecnico necessario per restituire all’area il suo equilibrio ecologico e valorizzarne le potenzialità.

La presentazione ufficiale della riserva rinnovata è fissata per giovedì 18 settembre 2025, giornata in cui le porte dell’area protetta si apriranno simbolicamente alle scuole, con un’inaugurazione pensata per coinvolgere i più giovani e avvicinarli alla natura attraverso esperienze dirette e formative.

Soddisfazione è stata espressa da Erika Vallera, Commissaria dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore: “Si tratta di un intervento che non solo ha un valore ecologico importante, ma che rappresenta anche un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa generare risultati tangibili per l’ambiente e per le comunità locali. La riqualificazione della Palude di Casalbeltrame offre nuove opportunità di fruizione sostenibile e rafforza il ruolo dell'area protetta come luogo di educazione, conoscenza e partecipazione.”