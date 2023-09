Indennità a sindaco e assessori, caro scuola: appuntamento con Michelangelo Catricalà

La fine del periodo estivo segna il ritorno in piazza del gazebo come punto di ritrovo del gruppo che si sta formando guidato dal Consigliere Michelangelo Catricalร . Del gruppo fanno parte coloro che insieme a Catricalร hanno raccolto le firme per lโ€™โ€๐€๐œ๐ช๐ฎ๐š ๐๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐šโ€ ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐จ โ€œ๐’๐ญ๐จ๐ฉ ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐š๐ซ๐ฆ๐ข ๐ž ๐š ๐Ÿ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐šโ€.