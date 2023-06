Musa Vercelli: Boomdabash e Cristicchi ultimi nomi dell'Antico Ospedale. Sabato e domenica si parte con Maratona Rock

Quattro sedi, una proposta che varia dalla musica, al cinema al festival del fumetto. Artisti di richiamo nazionale e il mondo della cultura e dello spettacolo vercellese.

Musa Vercelli torna ad animare l'estate: «Abbiamo messo in piedi un cartellone importante – dice il sindaco Andrea Corsaro -, cercando di creare eventi che diano ricadute sul territorio e coinvolgano luoghi diversi della città». Molti appuntamenti saranno a ingresso gratuito (per quelli che si svolgono in piazza Antico Ospedale occorre però la prenotazione).

Il cartellone creato con Reverse Agency ha come sede piazza Antico Ospedale sulla quale si esibiranno i nomi del cartellone nazionale: «Partiamo il 20 luglio con l'evento gratuito dei Boomdabash – spiega Fabio Boasi della società -; si prosegue il 22 luglio con Black Blues Brothers, sempre gratuito; il 23 sarà la volta del già annunciato Gabry Ponte; il 28 è la volta di Lucilla, star dei piccoli; infine un week end con I soliti idioti il 29 luglio; Piero Pelù il 30 e Simone Cristicchi, evento gratuito il 31».

Ad aprire la stagione estiva è Maratona Rock che torna nella tradizionale sede di piazza Cavour: sabato e domenica, dalle 17,30 del 24 spazio ai gruppi musicali vercellesi con la chiusura, dalle 21,30 di domenica di Galeffi, cantautore indie romano e star di Youtube. A corredo della kermesse, giunta alla XIX edizione, sono: sabato 24 giugno dalle 10 il raduno delle Fiat500 e di auto d'epoca e alle 17 la Fiera del disco in vinile che proseguirà anche per tutta la giornata di domenica quando verrà organizzato anche un raduno delle Harley.

Il primo luglio, silent disco in piazza Cavour con tre dj ad animare la serata e 200 cuffie distribuite gratuitamente ai partecipanti.

Sempre in piazza Cavour, domenica 9 luglio dalle 10 alle 19, è in programma il “Festival del Fumetto”, organizzato dall'Università Popolare con la scuola del Fumetto di Daniele Statella. Il programma di “Vercelli tra le nuvole” prevede incontri con gli autori, cosplay, laboratori per i bambini e iniziative di intrattenimento legate al cibo. Musica e degustazioni anche nella serata del 15 luglio: in piazza Cavour il Comitato Vecchia Porta Casale propone “Aspettando la Sagra”, appuntamento animato dal gruppo TNT, storica cover band dei Nomadi.

Due gli appuntamenti con il jazz: il 16 luglio a San Pietro Martire ci sarà il “Luigi Ranghino Trio”; mentre il 25 sarà la volta del trio “Il pensatore solitario”.

Infine una rassegna di 40 serata, con 24 pellicole dell'ultima stagione, box office e titoli d'essay, vengono proposti allo Spazio Gioin di via Laviny da Cristina Francese, responsabile degli eventi culturali per il gruppo Movie Planet.