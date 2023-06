Quando si parla di dove utilizzare il cartongesso praticamente si vorrebbe capire quali sono le sue applicazioni possibili e come vedremo sono varie e fermo restando che sarebbe utile intanto conoscere le caratteristiche di questo materiale così interessante e così popolare ormai da un po' di anni.

Diciamo che la prima caratteristica che salta all'occhio è di sicuro il fatto che è un materiale molto economico e questo non può che far piacere alle persone perché questo significa poter fare dei lavori in casa e poter fare dei cambiamenti per esempio per quanto riguarda la distribuzione degli spazi senza andare troppo in difficoltà dal punto di vista economico.

D'altra parte teniamo presente che purtroppo ci sono molte persone che avrebbero bisogno di fare dei lavori in casa, però si trattengono anche da andare ad informarsi perché hanno paura di spendere troppi soldi, ed è per questo che accolgono con favore queste possibilità che gli da il cartongesso.

E comunque parliamo di un materiale molto apprezzato non solo dai clienti ma anche dagli esperti delle imprese edili perché è un materiale molto facile da posare ed eventualmente da smontare e soprattutto è un materiale molto versatile e le tre caratteristiche messe insieme fanno la differenza in ogni caso.

Questo materiale si è diffuso prima negli Stati Uniti e poi nel Nord Europa fin poi arrivare praticamente dappertutto anche in Italia e noi ne sentiamo parlare chiaramente nel mondo dell'edilizia anche se spesso ci sfuggono in quanti ambiti lo potremmo utilizzare.

Tecnicamente parlando il cartongesso è venduto in pannelli o lastre ed è composto da gesso appunto con vari fogli di cartone e i pannelli di cui dicevamo possono essere di vario spessore e soprattutto può essere modellato in tutti i modi anche da un punto di vista creativo.

Sono tante le caratteristiche che rendono interessante il cartongesso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono tante le caratteristiche che rendono il cartongesso abbastanza interessante da prendere in considerazione almeno andando a prendere delle informazioni per quanto riguarda la parte economica.

Ad esempio ci sono molte persone e molte famiglie che a un certo punto decidono di prenderlo in considerazione perché hanno parlato con amici che gli hanno spiegato che il cartongesso è un materiale molto interessante anche per quanto riguarda le caratteristiche come isolante termico e come isolante acustico che sono due cose fondamentali per stare bene in casa.

E quindi nel caso dell'isolamento termico sappiamo bene che se abbiamo un materiale che è isolante come il cartongesso potremo risparmiare molti soldi nelle bollette, sia per quanto riguarda i mesi estivi e quindi per quando accendiamo il condizionatore, e sia per quanto riguarda i mesi invernali e non è poco dal punto di vista economico.

Così come è molto importante anche la questione dell'isolante acustico in modo che possiamo difenderci dai rumori che vengono dagli appartamenti vicini e se viviamo in un condominio la cosa diventa abbastanza interessante, e quindi comunque da prendere almeno in considerazione.