"Il ghiaccio nero" incanta il pubblico del Palazzetto dell'Isola

Un palazzetto dalla meravigliosa scenografia e pieno di passione è stato la giusta cornice ad una bellissima serata di sport, spettacolo, arte e solidarietà.

Lo spettacolo organizzato sabato sera dall’ A.S.D. Skating Vercelli, ha emozionato tutti i presenti. Il ritorno dopo lo stop forzato della pandemia è stato di altissimo livello. Particolarmente curate coreografie, scenografie, musiche e costumi che hanno ulteriormente valorizzato le incredibili performance degli oltre cento tesserati dello Skating e dei loro ospiti: i bravissimi campioni Luca Sacconier/Martina Vicini, Ginevra e Morgana Olivetti, l’attrice Anna Innocenti, e il Quartetto The Endless.

Esibizioni piene di sentimento e grandi abilità tecniche si sono alternate a esibizioni divertenti e spensierate, come quella del piccolo istrionico Federico Failla. La serata sulle rotelle, dedicata all’AOP, l’Associazione Oncologica Pediatrica della nostra Città, è stata davvero emozionante, vedere bambini in salute impegnarsi per aiutare bambini meno fortunati ha veramente coinvolto il pubblico che ha donato a fine spettacolo 1.300,00 euro al Signor Roberto Francese rappresentante di AOP.

Il Presidente della titolata Associazione di pattinaggio artistico vercellese, Marinella Gibin si dichiara entusiasta della serata, per questo ringrazia lo staff, Elisabetta Ceretti, Martina Vicini, Luca Sacconier, Matteo Marinello, Michela Pello’ e Luca Zanchetta, gli atleti, i loro genitori, i dirigenti, i volontari e dedica un ringraziamento particolare alle Autorità intervenute, al Personale della C.R.I. di Vercelli, alla Ditta Dosio music e all’attrice Anna Innocenti, tutti si sono davvero tanto prodigati per realizzare questo affascinante spettacolo.

Presenti a portare un saluto ad atleti e pubblico ed a festeggiare i trentacinque anni di attività dello Skating, il sindaco Andrea Corsaro, il presidente della Provincia Davide Gilardino, il Vice sindaco Massimo Simion, gli assessori Domenico Sabatino e Ketty Politi, il Comitato del Rione Isola, il Comitato Territoriale Uisp di Vercelli con Orazio Scravaglieri e Domenico Amato, il Delegato della Fisr di Vercelli Costantino Zappino e il Presidente dell’Associazione Oncologica Pediatrica Roberto Francese.

Molto simpatico è stato il primo tempo dello spettacolo, attraverso numeri di gruppo tutti i pattinatori delle varie squadre dello Skating si sono esibiti davanti al caloroso pubblico.

Sempre emozionante e brillante l’esibizione degli atleti alla prima esperienza che hanno pattinato sule musiche di “Safari in Africa”.

La seconda parte è stata interamente dedicata a “Ghiaccio Nero”, una storia ideata in pieno stile fantasy Skating Vercelli.

Fiumi di parole non basterebbero per decantare la bellezza di questa coreografia, che ha lasciato il pubblico estasiato; gli atleti protagonisti in sinergia con l’ispirata interpretazione di Anna Innocenti, nelle vesti di Fata Favilla, hanno incantato con le loro acrobatiche esibizioni, gli effetti scenici e i meravigliosi costumi, donando agli spettatori uno show di grande calibro.

La presidente Marinella Gibin con le autorità, al termine della serata ha premiato gli ospiti e gli atleti.