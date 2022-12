Engas Hockey Vercelli perde per 8 a 3 in casa di un super Trissino

Engas Hockey Vercelli perde per 8 a 3 la difficile trasferta a Trissino, Campione d’Italia in carica e attuale capolista di A1. La squadra di Crudeli ha disputato un bel primo tempo, cinico, chiusa in difesa e pericolosa nelle ripartenze, tanto da terminarlo in svantaggio di una sola rete, dopo essere stato totalmente presente ed attivo nella dinamica del match. Nel secondo, però, l’enorme caratura, singola quanto d’insieme, della super squadra di Alessandro Bertolucci emerge in tutto il proprio splendore con un gioco di qualità, intensità e velocità, fino a dilagare nel risultato. HV è ora ottava in classifica generale, il prossimo turno la vedrà opposta al Valdagno, attualmente nono dopo aver vinto stasera per 7 a 2 con il Follonica. Appuntamento fra tre giorni, sabato 10 dicembre, alle 20.45 al Palapregnolato.

Primo tempo. Quintetti iniziali: per il Trissino Zampoli in porta, Pinto (C), Malagoli, Galbas, Gavioli Ipinazar. HV risponde con Verona, Tataranni (C), Oruste, Neves, Zucchetti. Le prime iniziative sono degli ospiti: in particolare, da segnalare una conclusione di Neves che viene parata da Zampoli. Il primo tiro del Trissino è di Galbas, neutralizzato da Verona. Su contropiede, Pinto è molto pericoloso con una conclusione di alza e schiaccia che Verona para col casco. Sul fronte opposto, al termine di un’azione condotta da tutta la squadra, Zucchetti ci prova da lontano, ma Zampoli interviene. A seguire, solida possibilità gol per Ipinazar: la sua conclusone esce di poco dallo specchio della porta piemontese. Al quinto minuto la partita si sblocca: HV va in vantaggio con un tiro dalla metà campo destra di Zucchetti. Non c’è nemmeno il tempo di respirare e i Campioni d’Italia in carica pareggiano su azione con Galbas dalla destra. Poco dopo, è lo stesso Galbas a portare insidia nell’area vercellese: Verona ferma la sua iniziativa di tuffo. Poi, Malagoli tira di poco fuori. Nel frattempo, Cocco fa il suo ingresso in pista. Al nono minuto, il Trissino si porta avanti nello score: Ipinazar recupera palla e si invola in contropiede per poi segnare con un diagonale che termina alla sinistra di Verona. Poco dopo, Mendez dalla metà campo scocca un siluro centrale su cui Verona è pronto. Il Vercelli si fa sentire in contropiede con Oruste che serve Neves, ma la conclusione del portoghese non è fortunata. Nel frattempo, Verona continua ad esser decisivo con più interventi. HV di nuovo si fa vedere in contropiede con Oruste, ma l’argentino, vicino alla porta, trova un avversario ad opporsi alla sua conclusione. Poi è Zucchiatti a tirare, ma Zampoli para. A seguire, Cocco dalla destra impegna seriamente Verona che gli dice di no con il casco. Nonostante le plurime iniziative dei padroni di casa, al diciasettesimo il Vercelli è cinico e trova il pareggio con un serpentina fra due avversari di Neves, ex del match, che poi piazza la pallina sotto all'incrocio della porta di Zampoli. Su una ripartenza, Ipinazar carica un gran fendente dalla tre quarti, ma trova Verona reattivo. Al ventiduesimo, Malagoli si libera da un blocco e scocca dalla sinistra una gran diagonale che vale il nuovo vantaggio per il Trissino. Si va quindi a riposo sul 3 a 2.

Secondo Tempo : si riprende su ritmi elevati espressi da ambo le compagini. Verona para due volte su Cocco, HV è insidioso sulle ripartenze. Al quarto minuto, il Trissino si porta sul doppio vantaggio proprio con Cocco dalla media distanza: la sua potente conclusione si infila alla sinistra di Verona. Poco dopo, Gavioli è autore di una veloce e pregevole azione personale con Verona che riesce a fermarlo. A seguire, coast to coast di Oruste sulla sinistra, iniziativa che si infrange su una buona lettura difensiva della capolista. Poi, Galbas, servito da Ipinazar, tira alto di poco. A stretto giro, Verona para ancora di casco, stavolta su Mendez. Quando mancano tredici minuti al termine, Galbas ruba la pallina a Zucchiatti in difesa e serve al volo Malagoli che, solo davanti a Verona, segna il 5 a 2. Per il Trissino, Schiavo coglie un palo; sul rovesciamento immediato di fronte, Tataranni è pericoloso, ma Zampoli gli impedisce la rete. Poi, Zucchetti ci prova da lontano su contropiede. Al ventesimo, lo stesso Zucchetti si guadagna un rigore per aver subito fallo da Pinto. Tataranni lo batte e coglie il palo; il capitano, però, recupera la pallina e serve al centro l’accorrente Oruste che infila Zampoli. Dopo sei secondi, il Trissino si riporta sul +3 con una bella girata in area di Mendez, servito da Cocco dalla fascia destra. Subito dopo, viene assegnato un rigore al Trissino per un tocco di pattino: Mendez lo segna e porta il match sul 7 a 3. A seguire; Zampoli è bravo a chiudere su Tataranni. Lo stesso capitano di HV, poi, coglie il palo interno. C’è ancora tempo per l’ottavo gol dei padroni di casa: è frutto di un contropiede-dialogo Gavioli-Cocco, concluso dalla stesso Gavioli. Il match finisce 8 a 3.

TABELLINO

Formazioni: GS Hockey Trissino: Zampoli in porta, Pinto (C), Galbas, Malagoli, Ipinazar, Cocco, Mendez, Gavioli, Schiavo, Bovo. Allenatore: Alessandro Bertolucci Engas Hockey Vercelli : Verona fra i pali, Tataranni (C), Zucchetti, Oruste, Neves, Brusa, Canet, Zucchiatti, Loguercio, Raffa. Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri: Claudio Ferraro, Simone Brambilla

RETI: 1°T -19’31 Zucchetti (HV) 0-1; -19’20 Galbas (Trissino) 1-1; -15’13 Ipinazar (Trissino) 1-2; -7’27 Neves (HV) 2-2. 2°T -21’01 Cocco (Trissino) 4-2; -13’56 Malagoli (Trissino) 5-2; -5’26 Oruste (HV) 5-3; -5’20 Mendez (Trissino) 6-3; -4’57 Mendez (R) (Trissino) 7-3; -0’15” Gavioli (Trissino) 8-3