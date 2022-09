Diocesi: don Stefano Bedello nuovo vicario generale

Don Stefano Bedello, parroco di Santhià, è il nuovo vicario generale della Diocesi di Vercelli. Subentra a monsignor Mario Allolio, che ha chiesto al vescovo di potersi dedicare, con maggiore disponibilità di tempo, all’attività di ricerca e docenza accademica in ambito teologico. Monsignor Allolio mantiene tutti gli altri incarichi (parroco dello Spirito Santo, rettore di Sant'Andrea, delegato per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e interculturale, vice-direttore del Corriere eusebiano. A monsignor Allolio viene inoltre conferito il Canonicato effettivo del Capitolo metropolitano di Sant'Eusebio. Gli altri altri tre Vicari Episcopali uscenti, monsignor Giuseppe Cavallone, don Renzo Del Corno e monsignor Antonino Guasco continuano a reggere le parrocchie loro affidate. Inoltre monsignor Cavallone continua a mantenere l’incarico per i rapporti con il Clero e le Autorità istituzionali, civili e militari, come Delegato Arcivescovile.

Don Renzo Del Corno prosegue nel suo incarico di direttore del Centro Diocesano Vocazioni e rettore del Seminario (esclusa la legale rappresentanza e l’amministrazione).

Il nuovo Consiglio Episcopale, che si insedierà a partire dal 10 ottobre sarà costituito da: canonico Stefano Bedello, vicario generale e Moderatore della Curia arcivescovile; don Giancarlo Taverna Patron, vicario episcopale per la vita consacrata; don Davide Besseghini, vicario episcopale per le problematiche sociali, caritative e ambientali; don Andrea Passera, vcario episcopale per l’attuazione del piano pastorale diocesano. Tutti loro continuano a mantenere anche gli altri incarichi finora portati avanti. Al fine di perseguire ulteriormente l’azione di ricambio e ringiovanimento degli uffici diocesani, l’Arcivescovo ha inoltre nominato Carlo Greco, direttore Caritas diocesana, con il coordinamento generale del Vicario Episcopale per le problematiche sociali, caritative e ambientali; don Marco Giugno, collaboratore dell'Ufficio pastorale vocazionale, diretto da don Renzo Del Corno, congiuntamente con i coniugi Rita e Maurizio Borla, suor Giusi Diasottile e suor Bruna Tosetto. Don Luciano Condina, sarà il direttore dell'Ufficio per la pastorale della famiglia, congiuntamente con i coniugi Martina e Matteo Seno, suor Francesca Vay.

Intanto, mentre si preparano alcuni avvicendamenti anche nelle parrocchie, l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo ringrazia in una nota «tutti i presbiteri e diaconi in procinto di lasciare i loro incarichi per la dedizione, l’impegno e la competenza dimostrata. Ai nuovi vicari e collaboratori diocesani l’augurio di una feconda attività di servizio, sotto il patrocinio della Vergine Maria, di Sant'Eusebio e del beato don Secondo Pollo».